Israel vs. Irán: Hora de volver a negociar un acuerdo sobre energía nuclear

Bloomberg discrepa con Michael Horowitz citado por WSJ

Mucho más completo es el texto de Bloomberg (Golnar Motevalli y Dina Esfandiary) que el del italo ucraniano Yaroslav Trofimov (WSJ). Destacamos:

"(…) Los ataques de Israel contra Irán —el peor asalto militar contra la República Islámica desde la invasión iraquí en 1980— ponen de relieve el duro golpe que ha sufrido el poder regional de Teherán, así como su incapacidad para proteger algunos de sus activos nacionales más sensibles y a sus 90 millones de ciudadanos. El crudo llegó a subir un 13% el viernes en Londres, el mayor incremento intradía desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, lo que pone de relieve el alto riesgo que supone para el suministro de energía cualquier hostilidad en el Golfo Pérsico. (…)

Pero la aparente precisión y rapidez con la que Israel logró matar a la cima de la cadena de mando militar de Irán el viernes ha dejado a muchos en Teherán atónitos, particularmente porque ocurrió menos de un año después de que un líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fuera asesinado por Israel mientras estaba alojado por el gobierno iraní en una de sus propias casas de huéspedes en la capital.

“El punto de quiebre de Irán parece haber llegado mucho antes de lo esperado”, dijo Saeed Laylaz, economista y exasesor del presidente reformista iraní Masoud Pezeshkian, quien desde hace tiempo aboga por una reforma del régimen. “Pensé que su capacidad de resistencia era mucho mayor”. (…)

Sin embargo, la experiencia de Irán de sobrevivir a décadas de bloqueos comerciales y sanciones, así como a una larga y sangrienta guerra con Irak en la década de 1980, significa que su población es resiliente a la inestabilidad económica y la inestabilidad. Con el apoyo de Estados Unidos y Europa, y la tecnología militar más avanzada de la región, la población de Israel no está acostumbrada a las guerras de desgaste —o al menos no lo estaba hasta octubre de 2023—, por lo que no está claro cómo podría sostener una campaña prolongada en la que Irán siga tomando represalias. (…)

Irán aún posee un arsenal considerable de misiles balísticos, con el que las defensas aéreas israelíes tuvieron dificultades para lidiar en abril y octubre del año pasado —y parecen estar teniendo dificultades ahora— y sus aliados en Yemen, los hutíes. Han demostrado que pueden atacar a Israel y obstaculizar el comercio en el Mar Rojo, además de hostigar a los buques de guerra estadounidenses. En el peor de los casos, Teherán podría tomar la medida sin precedentes de cerrar el Estrecho de Ormuz, lo que podría elevar el precio del petróleo hasta los 130 dólares por barril, según Bloomberg Economics. Si bien el crudo subió el viernes, todavía se encuentra por debajo de los 75 dólares.

Un funcionario francés, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que es probable que los ataques israelíes radicalicen aún más a Jamenei y su régimen teocrático, pero no acabarán con su liderazgo ni provocarán el colapso de la República Islámica. Irán aún cuenta con aliados en la región, como Pakistán y los países del Golfo Pérsico, que podrían acoger con satisfacción un Teherán debilitado, pero no uno afectado por un peligroso vacío de poder, añadió el funcionario.

Cada vez que Irán ha sido atacado o amenazado, este país, ferozmente nacionalista, se ha unido. Por lo tanto, a pesar del descontento generalizado, es improbable que se produzca un cambio de régimen a manos de las bombas israelíes. (…)".