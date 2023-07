Indignación en Colombia por disparos a chimpancés

Los ciudadanos que grabaron el video fueron quienes tras avistar al animal llamaron a las autoridades pensando que harían un operativo cerrojo, acordonarían el área y lo dormirían con dardos tranquilizantes, pero ejecutaron al animal pese a que estaba tranquilo.

“Los chimpancés se fueron en contra de los cuidadores y generalmente los anestésicos tienen un efecto entre 10 y 30 minutos para que el animal caiga, si hubiéramos dejado pasar ese tiempo, podríamos estar hablando de la pérdida de esas personas y de las que estuvieron tratando de hacer ese manejo”, aseguró la gerente del bioparque en diálogo con la emisora La W Radio, lo que disiente con las imágenes y los relatos de testigos.

Los chimpancés se habrían escapado por negligencia de uno de sus cuidadores, según Sandra Correa, la gerente del bioparque: “Abrió una (puerta) guillotina y soltó unos candados, obviamente él dijo que saltó los procedimientos y tuvo una falla en ese proceso”.

No obstante, la Fiscalía de Colombia a través del Gelma, grupo de fiscales y policía judicial especializado en delitos que afecten el bienestar de los animales, “abrió noticia criminal y avanza en la recolección de información y evidencia física que permita establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”.

El enojo invadió las redes sociales y los internautas argumentaron que la Policía podía esperar 15 minutos a que el tranquilizante surtiera efecto, pero que la realidad es que no tenían los insumos y que ello demuestra negligencia.

Aquí la peligrosidad del chimpancé asesinado me pregunto ¿será que no podían esperar los 15 a 30 min ahí mientras hacía efecto el sedante o será que no tenían ningún sedante? (No estaban preparados) o peor aún ¿tenía mucho q hacer el que disparó que no podía esperar? Aquí la peligrosidad del chimpancé asesinado me pregunto ¿será que no podían esperar los 15 a 30 min ahí mientras hacía efecto el sedante o será que no tenían ningún sedante? (No estaban preparados) o peor aún ¿tenía mucho q hacer el que disparó que no podía esperar?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FjuansarmientoCO%2Fstatus%2F1683559947064209414%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Quien es mas peligroso, el que lo saca de su hábitat, el que lo tiene en un circo o en un zoológico, o el que da la orden de matarlo o el que lo mata?

El del vídeo solo es un chimpancé desubicado. pic.twitter.com/IPfzsBhYkL — juansarmiento (@juansarmientoCO) July 24, 2023

En Instagram, Raúl Gasca, del Circo de los Hermanos Gasca, dio a conocer que Pancho, uno de los chimpancés sacrificados, fue su compañero en medio de los espectáculos que realizaban con animales en el país y que lo donó para no infringir la ley de bienestar animal.

"De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, había tres”, afirmó Raúl Gasca a Blu Radio.

“Lo que me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar. Y luego estuve escuchando la entrevista y dice que con fusil y todo, o sea, se me hace muy fuerte”, agregó Gasca a Blu Radio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl Gasca (@raulgasca)

