Horacio Cartes es el "jefe del crimen organizado"

El mundo sabe que Horacio Manuel Cartes Jara es jefe del crimen organizado trasnacional, menos nuestras autoridades del Paraguay. En el mundo es un narco, o si no es narco es lavador de dinero, o si no es lavador de dinero es contrabandista. Pero en Paraguay es un empresario exitoso.