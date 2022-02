El combate de Kiev en la madrugada de Ucrania

https://twitter.com/AFPespanol/status/1497364722374647809 "No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana", dice el presidente ucraniano V. Zelenski #AFP pic.twitter.com/VjdAyolFyQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) February 26, 2022

"Distribuyeron fusiles, los cargaron para nosotros y aquí estamos", dijo Yuri Kortshemni, historiador de 35 años, quien nunca había tenido un arma entre sus manos antes de que lo sumaran a un batallón de civiles para defender Kiev.

En Facebook y en medios, el Ministerio de Defensa multiplicò los llamados al alistamiento de urgencia en las brigadas de "defensa territorial", una institución creada en 2015 para reforzar al Ejército regular.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció el nombramiento del sudanés Amin Awad como coordinador de crisis para Ucrania con el objetivo de reforzar su respuesta humanitaria a la guerra.

La radio y los canales de TV no dejan de emitir alertas de advertencia y que todos deben ponerse a salvo, estén o no en los refugio. Señalan que lo más probable es que las ambulancias y bomberos no estén disponibles.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había dicho lo obvio:

"Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital. Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán".

Aquí algunos testimonios documentales de la situación: