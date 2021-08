Fernández y la conexión Stigol/Maduro & Werthein en DirecTV

La historia se encuentra repleta de historias acerca de cómo los Castro Ruz, en Cuba, beneficiaron a éste o aquel. O en la Argentina de Juan Perón siempre se especulaba si Jorge Antonio había tenido algún rol o no. Y en la Venezuela populista ocurrió lo mismo. Sin ir muy lejos, hay un colombiano con prisión domiciliaria en isla Cabo Verde, Alex Nain Saab Morán, a quien el Gobierno estadounidense considera "testaferro de Maduro".

Aquí aparecen 4 temas a tener en cuenta:

La operación Werthein sorprendió a todos, comenzando por los emprendedores amigos de LN+ y el Grupo Clarín -que de pronto siente melancolía por DirecTV, del que participó y y gestionó tan mal que como la ex CTI Móvil , hoy día exitosa Claro en manos de América Móvil/Carlos Slim Helú-; Todos indagan cómo fue que Adrián Werthein, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, logró semejante éxito; La aparición del lenguaraz Stigol, hombre de negocios en Venezuela, le concede a todo una patina conspiranoica muy atractiva en días en que persiste el vínculo geopolítico entre la Administración Fernández y la Administración Maduro; Werthein ha negado el rol de Stigol pero éste parece que lo ha confirmado, y eso complica todo. Hay una evidente intención de 'algunos' de 'voltear' la operación.

El relato

"Se va constituyendo un nuevo establishment en la Argentina a partir de negocios concesionados por el Estado. Hay fortunas raras que tienen muchos vínculos con la política. Son los negocios que permite este capitalismo reformado por el presidente Alberto Fernández", dijo Pagnin hacia el final de su largo editorial en LN+ (monólogo de 35 minutos).

Y agregó:

Habló de una operación de primera magnitud porque es de escala regional: La compra de DirecTV por parte del Grupo Werthein a AT&T -el gigante más importante del mundo en materia de telecomunicaciones- en toda Latinoamérica, salvo México y Colombia. Habló de una operación de primera magnitud porque es de escala regional: La compra de DirecTV por parte del Grupo Werthein a AT&T -el gigante más importante del mundo en materia de telecomunicaciones- en toda Latinoamérica, salvo México y Colombia.

El grupo argentino llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense que incluye el negocio de la operadora satelital en 11 países, Sky Brasil, la plataforma de streaming DirecTV GO y la participación en TyC.

Como en todas las campañas, Cristina gira hacia el centro. El editorial de Carlos Pagni

"Hay una figura ligada a esta operación y es el empresario argentino Eduardo Stigol, principal operador de cable en Venezuela y ligado al chavismo", continuó. Pagni aseguró que el presidente y CEO de Inter de Venezuela, empresa que reúne a Intercable para el servicio de televisión, Interlink para Internet, e Intertel para competir en el segmento de telefonía, tendría relación con este negocio montado por la familia Werthein. Aunque el propio Grupo Werthein desmiente todo esto, el analista político se permitió leer una frase textual de Eduardo Stigol:

Estoy hace un año y medio trabajando en esto (compra de DirecTV) con distintos fondos de inversión y demás. Finalmente, los fondos no quisieron entrar y contacté a los Werthein. Ellos lo pudieron hacer con ayuda nuestra pero no es un negocio propio ni mucho menos. No voy a ser el CEO de la empresa. Sí voy a estar trabajando y ayudando en el desarrollo de la compañía Estoy hace un año y medio trabajando en esto (compra de DirecTV) con distintos fondos de inversión y demás. Finalmente, los fondos no quisieron entrar y contacté a los Werthein. Ellos lo pudieron hacer con ayuda nuestra pero no es un negocio propio ni mucho menos. No voy a ser el CEO de la empresa. Sí voy a estar trabajando y ayudando en el desarrollo de la compañía

"Ahora, esta negociación deberá ser aprobada por 11 países en América Latina", subrayó Pagni.

A su vez, nombró varios operaciones o negocios que tuvo Eduardo Stigol en complicidad con el Estado de Venezuela: "A través de Inter y en asociación con el Estado venezolano compró una empresa naviera que tenía un solo barco. Un catamarán importante: El Discovery. El ex presidente Hugo Chávez afirmó que, en la ruta turística que conecta el puerto de La Guaira con la Isla Margarita, el Discovery iba a ser un milagro del socialismo del siglo XXI. El problema fue que en el año 2012, el Discovery fue capturado en Curazao por contrabando de combustible. Sin embargo, los tripulantes lograron vender ese combustible", informó.

big-EduardoStigol.jpg.crdownload

"La otra dimensión ruidosa de Eduardo Stigol es que aparece en los Panamá Papers como uno de los administradores de una cantidad de sociedades offshore a través de las cuales llegaría la plata de Odebrecht a Alejandro Toledo, ex presidente peruano que está como fugitivo en los Estados Unidos. Este es el clima capitalista del gobierno de Alberto Fernández donde los negocios se enrarecen cada vez más", concluyó.