Enviado de Trump con Putin y la Casa blanca en el funeral del Papa Francisco

Trump en el velatorio del Papa Francisco y Steve Witkoff con Putin

Rusia finalmente estaría abierta a aceptar un cese de hostilidades parcial con Ucrania, ya que presiente que al Gobierno de Trump, el mediador en el conflicto, se le está agotando la paciencia y su buena predispisición a tomar en cuenta las exigencias del Kremlin, como el reconocimiento de la península de Crimea.

Claramente, el descontento del Gobierno de Trump con Rusia, la cual está insaciable con Ucrania, quedó en evidencia este jueves (24/04/35) cuando el republicano manifestó, a través de un posteo en Truth Social, su ferviente rechazo a los bombardeos rusos sobre la capital ucraniana.

No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz (TRUMP A PUTIN) No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz (TRUMP A PUTIN)

image.png Miembros de las delegaciones, encabezadas por el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, asisten a una reunión en Moscú, Rusia, el 25 de abril de 2025. Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool vía REUTERS

Pero, pese a la presión de Washington sobre Rusia, lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos continuaría con su postura de reconocerle al Kremlin aquellos territorios que ha ganado legítimamente en batalla o a través de cuestionados plesbiscitos.

Sobre esa cuestión, en una reciente entrevista con el medio ruso RT, el presidente Donald Trump expresó que Crimea "seguirá siendo parte de Rusia" como parte de un posible acuerdo de paz. Las afirmaciones del jefe de la Casa Blanca han molestado a los aliados de la OTAN, que han tenido que ingeniárselas todo este tiempo con su contribución en armas y municiones para que Ucrania no perezca ante el asedio ruso.

Tras tales declaraciones, de reconocerle a Rusia la península de Crimea, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le anticipó a Washington que sólo aceptarán un alto al fuego si se respeta su soberania.

“Hacemos todo lo que nuestros socios propusieron, salvo lo que es contrario a nuestra legislación y a la Constitución” ucraniana en materia de integridad territorial del país, incluyendo a Crimea, dijo Zelensky. Asimismo, exigió “más presión sobre Rusia”.

