El hermano de Boluarte está prófugo, pero ministros del Perú lo defienden

El caso de los "Los Waykis en La Sombra", abierto por la Fiscalía, cree que el hermano de Boluarte copó las prefecturas y subprefecturas en Tarapoto, San Martín y Cajamarca para hacer uso de sus influencias en el Poder Ejecutivo.

Ministros de Boluarte denuncian un lawfare

En medio de la creciente impopularidad del Gobieno de Dina Boluarte, por el fantasma de la corrupción de su hermano, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salió a bancar a Nicanor Boluarte y tildó todo esto de un 'lawfare'.

El funcionario, lejos de soltarle la mano al hermano de su líder, indicó que existe un “bajísimo estándar de la libertad”.

Nos olvidamos de los principios fundamentales que primero es el hombre y segundo la libertad del hombre Nos olvidamos de los principios fundamentales que primero es el hombre y segundo la libertad del hombre

Al apoyo público, se le unió el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, quien cuestionó el proceso judicial, lejos de quedarse callado.

Este ministro clave de la gestión de Boluarte, soltó que la lectura de sentencia contra Nicanor llamativamente dio inicio al último día de la Cumbre APEC en Perú: deslizó que fue a propósito para desviar la atención a logros del gobierno en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

También, otro que se sumó a la ola de cuestionamientos es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Tal funcionario, Julio Demartini, dijo que la medida de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y que se utilizará para decir: “Presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así”.

“No puedo opinar porque él (Nicanor Boluarte) tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meditando, si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, agregó.

