Corea del Sur acata el 'vasallaje nuclear': Recibe submarino

La alianza estratégica entre USA y Corea del Sur se afianza más aún con el propósito de demostrar la voluntad de la potencia occidental de utilizar su disuasión nuclear para proteger a la península coreana de la capacidad nuclear del presidente comunista Kim Jong-un que desacata el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Cabe destacar que desde 1975 Corea del Sur se unió al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impulsa el desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía nuclear por todos los países firmante que no integran los "Estados Nuclearmente Armados" (Rusia, Reino Unidos, Estados Unidos, Francia y China).

image.png Corea del Norte tiene un dron que provoca tsunamis radioactivos.

De esta manera las naciones de India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte se encuentran fuera del ‘club de los ricos nucleares’ porque argumentan que es injusto que sólo algunos países puedan contar con la energía nuclear, lo que denota un interés de dominación militar y el establecimiento de criterios monopólicos y precios sin mayor competencia en el mercado nuclear.

