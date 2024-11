Con visos de ficción el día después de las elecciones en EEUU

Gerber y Moss despojan de contexto las escenas iniciales mientras siguen a dos ex soldados estadounidenses en Washington, DC. Vestidos con equipo táctico, inspeccionan el Capitolio de los EE. UU. y evitan la mirada vigilante de la policía mientras discuten dónde podrían atacar. La conversación es inquietante, pero pronto se revela que estos hombres, Chris Jones del Cuerpo de Marines y Kris Goldsmith del Ejército de los EE. UU., son simplemente tácticos en un juego de rol. Sin embargo, una vez que el alcance total de su experimento se desvanece de la vista, "War Game" se vuelve inquietantemente plausible.

Estos experimentos no son predictivos del futuro político real de Estados Unidos, pero buscan revelar verdades profundas sobre el estado de la política norteamericana, como la influencia de los medios y la dinámica de poder dentro de los sistemas políticos.

War Game: Documental/ Thriller, dinámica del juego

El ex gobernador de Montana Steve Bullock interpreta al presidente en funciones John Hotham, mientras que su gabinete y los designados de inteligencia son funcionarios militares y gubernamentales reales. Constituyen el primero de los tres “pilares” del juego, aunque tienen poca participación en la planificación. Todo lo que pueden hacer es responder a medida que se desarrolla el escenario, mientras que los relojes digitales de color rojo brillante hacen la cuenta regresiva a su alrededor. A distintos intervalos, se reproducen en sus pantallas videos que muestran a un candidato presidencial extremista y a sus partidarios militares, mientras Jones y Goldsmith, en la habitación de al lado, escriben y envían mensajes en las redes sociales sobre los disturbios en curso. Para Jones, examinar el extremismo militar no es un pasatiempo incidental; sus entrevistas personales revelan un pasado oscuro que lo convierte en el líder perfecto de Red Cell. Los miembros de la productora White Cell también revelan sus historias. Uno perdió a su padre en una madriguera de conspiración, mientras que otro vivió la Revolución iraní y vio de cerca los efectos del extremismo religioso.

CAPITOLIO.webp

EEUU ¿Otra insurrección es inevitable?

El 6 de enero de 2021, una turba de partidarios del entonces presidente republicano Donald Trump irrumpió en el Congreso de Estados Unidos en Washington en un intento de impedir la ratificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del país. Incitados por el propio republicano, que se negó a admitir la derrota y gritó que las elecciones habían sido "fraudulentas", la turba expulsó a los políticos, causó muertes y vandalizó el edificio histórico en un acto de sedición sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Si bien los insurgentes fueron reprimidos y derrotados con la ayuda de la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad locales y la policía: ¿qué pasaría si, en un futuro hipotético, aunque no muy lejano, los militares, en lugar de defender al gobierno electo de Estados Unidos y su democracia, se aliaran con el candidato derrotado y participaran activamente en el golpe de Estado en el país?

Es este el interrogante que se plantea el documental "War Game, una especie de psicodrama protagonizado por militares retirados, oficiales de inteligencia y políticos republicanos, demócratas e independientes que sirvieron en los últimos cinco gobiernos.

War game "inmersivo"

Los organizadores de los "juegos de guerra" transmiten al personal de la Casa Blanca noticias en tiempo real sobre generales que se rebelan contra el gobierno federal, gobernadores que se niegan a apoyar a funcionarios electos, miembros de la Guardia Nacional que se ponen del lado de los extremistas y turbas que rodean al Congreso. La responsabilidad de los nombres detrás de este "Truman Political Show" es aumentar la tensión de un posible golpe militar sin caer en la fantasía.

Los actores del lado de la democracia debaten y analizan la forma más realista y pacífica de superar la situación en el tiempo asignado.Y recurren a su currículo y a su experiencia para resolver el rompecabezas.

"Arreglaremos todo tan bien que no necesitaréis votar”.

No se puede acusar a la película de fantasiosa al proyectar una transición de poder aún más turbulenta en enero de 2025. El pasado mes de julio, durante la campaña presidencial, el candidato republicano Donald Trump se dirigió a los líderes cristianos de Florida: “Salid a votar. En cuatro años, no necesitaréis volver a votar. Arreglaremos todo tan bien que no necesitaréis votar”.

La imagen de tropas estadounidenses masacrando a sus propios ciudadanos podría ser el detonante de una guerra civil.

