La heroica intervención de un civil desarmado destacó en medio del violento ataque con tintes antisemitas ocurrido este domingo en la playa Bondi Beach de Sídney, Australia, durante la celebración judía de Hanukkah. El hombre logró reducir y desarmar a un francotirador, quien disparaba a mansalva con un arma larga contra los asistentes.
HEROICO
Ataque antisemita en Sídney: "50 disparos en 5 minutos"
Celebración de Hanukkah en Bondi Beach: la acción de un hombre redujo a un francotirador; la policía reportó que el ataque resultó en diez víctimas fatales
En un video, se observa cómo el ciudadano se aproxima sigilosamente por la espalda al atacante, lo inmoviliza y, tras desarmarlo, le apunta con la misma arma. Según trascendió, el civil aparentemente carecía de entrenamiento en el uso de armas, ya que después de neutralizar al terrorista, levantó la mano para alertar a la policía mientras el atacante se retiraba del lugar, según NA.
Ataque
El incidente tuvo lugar por la mañana, cuando dos hombres armados presuntamente "mataron a tiros a por lo menos 10 personas e hirieron a otras 29". La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de X el balance inicial de víctimas, señalando que "dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi".
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de "once personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores". El segundo sospechoso fue arrestado y se encuentra en "estado crítico". Además, se reportaron once heridos, incluyendo a dos efectivos policiales.
El medio local The Australian consignó que el segundo atacante se encontraba atrincherado sobre un puente peatonal cercano. Cuando el primer tirador se unió a él, los efectivos policiales les "lanzaron una serie de proyectiles" para inmovilizarlos.
Finalmente, el segundo fue arrestado en el sitio, y su compañero, abatido. Un testigo identificado como Vlad detalló al mismo medio haber escuchado "más de 50 tiros" en un lapso de cinco minutos, describiendo "decenas de cuerpos" a su alrededor.
Antisemitismo: reacciones internacionales
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" y convocó de urgencia a su gabinete de seguridad. Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente el suceso con la festividad de Hanukkah, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas" en Bondi Beach.
Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, criticó al Gobierno australiano, vinculando el ataque con su decisión de reconocer al Estado palestino y acusando que "las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados".
La noticia está en desarrollo.
