Miguel Pesce, encajes en dólares y dudas por reservas

Fue "la persona que más sufrió cuando escuchó el discurso (del Presidente el domingo) y vio los timing", dijo el ex titular del Banco Nación durante la Administración Macri.

Es que, según el economista Agustín Monteverde, los números no dejan demasiadas opciones para Pesce: una vez pagos los vencimientos hasta fin de año, incluyendo una cuota de US$1.800 millones del stand by con el FMI, amortizada con los fondos que el propio organismo giró en agosto pasado por los Derechos Especiales de Giro (DEG), que suman US$4.350 millones, rascando las ollas le quedaría lo poco que liquiden los chacareros. En diciembre rondan los US$1.000 millones.

La transferencia de DEG se agota a fin de enero, cuando le sean acreditados de nuevo al Fondo unos u$s738 millones; lo cual dejaría en caja unos US$12 millones.

De ahí que la siguiente instancia para echar el guante sean los encajes fungibles, que según Monteverde llegado el caso se podrían convertir en una fuente de financiamiento sin costo porque involucra a los ahorristas argentinos.

La cuenta que hizo Burin los ubica en total en US$16.000 millones, y el gobierno podría apelar por decreto a tomar una parte y convertirla en un bono a largo plazo antes de quedar en cesación de pagos.

Los números de los vencimientos

Carlos Burgeño en Ámbito Financiero desmenuza por qué febrero viene complicado. "Se le deberán liquidar al FMI otros US$ 379 millones de dólares y otros US$ 195 millones al Club de París, por el acuerdo cerrado en junio de 2022 y que implicaba dos pagos antes de la liquidación final de marzo 2022 de US$ 1.900 millones", describe.

La panilla de Monteverde da cuenta que las deudas a pagar al FMI desde marzo ascienden a US$4.000 millones, más unos 2.000 millones al Club de París y US$600 millones a otros organismos crediticios, carga que sólo podría ser afrontada con el cierre de un acuerdo con el FMI para obtener el plan de facilidades extendidas a 10 años.

Para ese momento, los industriales (que dependen en más del 60% del abastecimiento de los insumos de los importados) estarán haciendo cola para que les den las divisas financieras, como corresponde, y no sería de extrañar que aplicasen planes de vacaciones anticipadas que justifiquen el cierre de plantas.

Por ejemplo, las automotrices, antes de las medidas con el mercado MEP, demoraban las entregas de vehículos a las concesionarias y por los planes de ahorro.

La economía empezó a ralentizar la inercia de crecimiento que traía desde antes de agosto por inconvenientes para importar.

La yapa hubiera sido que el organismo le bajara la tasa de interés aplicada por incumplimientos, como Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, gestionaron en sendas giras por Europa y en forma directa en el G20.

Pero ni las conjeturas más optimistas dan por conseguido ese objetivo, ya que la expectativa se concentra en la presentación de un plan que se haga ante el FMI que contenga consenso de las fuerzas políticos y que sea aprobable por el directorio del organismo.

El dilema de Pesce es mucho más cercano: cómo llegar a fin de año después de agotar las reservas frente a un rojo fiscal espiralizado y la emisión tsunami de pesos que choca con la exigua demanda dinero, advierte Monteverde.

Ya el BCRA deja de abastecer el MEP sacrificando importaciones para estirar reservas. ¿Habrá llegado el momento de los encajes en dólares?

"El sector privado sigue sacando de a puchitos los dólares de los bancos argentinos y el total se aproxima a romper el nivel de los US$ 16.000 millones", tuiteó Burin, sin que nadie saliera a desmentirlo.

Compartió un cálculo de GRA Consultora (@GRA).

https://twitter.com/GabrielBurin/status/1460440345813164036 ¿Argentina está financiando gasto con dólares de los "encajes" (requisitos de reserva bancarios) depositados por bancos privados en el banco central? — Gabriel Burin (@GabrielBurin) November 16, 2021