Viviana Canosa cesada en A24 ¿Cuál será el próximo canal?

Pero todo es relativo. En Urgente24, por ejemplo, se ha decidido no difundir posteos en redes sociales de usuarios no identificados y verificables. Es una medida elemental contra las fake news. Para algunos esto es incorrecto porque la libertad es libre. Para otros, la libertad no es libertinaje sino responsabilidad, en especial cuando se trata de periodismo profesional.

En el caso de Sergio Massa, durante la tarde del viernes 05/08 habian circulado, por ejemplo, tanto un video sobre el enojo de una mujer a la que se acerca Massa a saludar, confundiéndola con un simpatizante o algo así; y 2 audios en Whatsapp sobre un tema indemostrable. La noción de la libertd de expresion, que es mucho más amplia que la libertad de prensa, requeriría un debate más intenso en un país con mucha violencia implícita, gran corrupción que roza a los medios y a los periodistas, y creciente falta de credibilidad en las instituciones.

https://twitter.com/A24COM/status/1555724892506660864 Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. — A24.com (@A24COM) August 6, 2022

En el caso de Viviana Canosa, considerando que tiene una audiencia propia considerable, que se desarrolló en especial durante la etapa en A24 que acaba de concluir, la especulacion es acerca de si irá a la pantalla de TN (Grupo Clarín) o de LN+ (Grupo La Nación).

Es probable que ya existieran conversaciones porque el final era previsible.

De todos modos, es el 2do. final abrupto de Canosa por discrepancias editoriales con propietarios de los canales, y no es cierto que TN y LN+ no tengan sus propias imposiciones.

En TN prevalecen los intereses de Grupo Clarín, que son variados y complejos.

En LN+ también hay una línea editorial muy definida, y sin interrupciones.

Obvio que lo mejor es buscar un medio donde haya una coincidencia previa sobre los enfoques comunicacionales del medio.

¿Canosa aceptará ceñirse a esas directivas más allá del largo plazo, cuando sucede la típica luna de miel entre periodista y editor?

En cualquier caso, fue escandaloso lo de A24 pero nada que sorprenda. Jorge Bautista Yofre, invitado especial, se quedó sin salir al aire.

Aquí un hilo en Twitter de Jorge Giacobbe (h), columnista habitual de Canosa aunque con una presencia creciente en la pantalla de LN+.

https://twitter.com/JorgeGiacobbe/status/1555747227921813504 Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.



Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) August 6, 2022

