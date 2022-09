Un docente le da una golpiza a un alumno que hacía bullying

No obstante, el educador fue suspendido a priori y el mismo había temido por su continuidad en dicho establecimiento: “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, comentaba Mendiola antes del fallo" señalo el profesor.