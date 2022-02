Tata Yofré y la anécdota sobre Galtieri: "Me llama Reagan, ¿qué hago?"

image.png Leopoldo Galtieri, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, protagonistas de la Guerra de Malvinas.

Cuando García Moritán realizó las traducciones correspondientes y explicó que el Presidente Reagan indicó que la Primera Ministra británica, Margaret Thatcher, era amiga suya y que el Reino Unido era un aliado "muy particular de los Estados Unidos", además de referirse a lo que comentaría "la opinión norteamericana y mundial" en caso de un enfrentamiento armado por Malvinas, Galtieri, incrédulo, dijo: "No no no, traduzca bien. Eso no lo puede decir el Presidente Ronald Reagan". Pero la traducción era precisa y Leopoldo Galtieri quedó en silencio, de modo que García Moritán se encargó de conversar con Reagan, siguiendo la minuta que les había presentado a los altos jefes militares instantes antes.

El detalle cómico (o también podría ser trágico) de este relato de Tata Yofré es el hecho de que nada de lo que se hablaron Leopoldo Galtieri y Ronald Reagan en esa charla previa al inicio de la Guerra de Malvinas quedó registrado por un error técnico, salvo en las notas que realizó el propio García Moritán. "La conversación terminó y entró el Coronel de Inteligencia. Rebobinó y ahí García Moritán dice 'Bueno, ahora me van a reventar, porque si dije mal una palabra…' . Cuando pone play, el Coronel había conectado mal la grabación, no salió nada (...) Intentaron reconstruir a mano lo que había sido la conversación", concluyó Yofré.

image.png Soldados argentinos en Malvinas.

Al día siguiente de esta conversación, se desató el conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, con la ocupación de tropas nacionales del Puerto Staney bajo órdenes de la Junta Militar.