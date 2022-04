Sin gestión y sin PBA, fustigaron a Victoria Tolosa Paz

"Sus propios ministros no salen a la cancha. Nadie lo defiende a Alberto Fernández", lanzó Rosario Ayerdi. Ante esto, Tolosa Paz respondió: "Yo no estoy tan convencida de eso, porque permanentemente lo veo a (Gabriel) Katopodis en TV, a (Juan) Zabaleta y hay otros que quizás tienen otros roles". Ayerdi no se quedó atrás y volvió a retrucar: "De veintiún ministros nos quedamos en tres, cuatro y no hay más".