Se incendió LN+: Todos contra el militonto Jonatan Viale

El pasado martes 6 de junio, Jonatan Viale y Luis Majul tuvieron un tenso cruce en El Pase, mientras Pablo Rossi intentaba consensuar con ambos y dirigir la conversación hacia un debate político y no personal. Ahora se entiende porqué Eduardo Feinmann directamente le declaró la guerra a Viale y sólo se limita a compartir un espacio de 12 a 15 minutos con memes y pavadas de las redes sociales. El cruce tuvo suspicacias pero también algo de chicanas de parte de Majul hacia Viale:

Luis Majul: ¿Se rompe o no se rompe?

Jonatan Viale: Bueno, es muy fuerte lo de Macri hoy diciendo que se puede romper la coalición.

Pablo Rossi: Y Gerardo Morales también, no descartándolo.

Jonatan Viale: Sí, casi que incentivándolo.

Pablo Rossi: Qué sé yo, no sé. Es un momento complicado.

Jonatan Viale: Pareciera que hay gente en Juntos por el Cambio que quiere que gane Schiaretti en Córdoba con su candidato Llaryora.

Luis Majul: ¿No es, también, una cuestión por el liderazgo del PRO?

Jonatan Viale: Para mí no. Para mí es una decisión de Larreta -egoísta, egoísta- de ser presidente cueste lo que cueste. Para mí, eh, pero escucho opiniones.

Luis Majul: Yo no lo tengo claro. Larreta, junto con Morales, hace una jugada. Te puede gustar o no.

Jonatan Viale: No, no me gusta.

Luis Majul: No te gusta, ok. Ahora, Patricia le contesta fuerte. Le dice 'sos Massa', sos...

Jonatan Viale: Y sí. ¿Schiaretti qué es?

Luis Majul: Ah, no sé. Yo no sería socio de Schiaretti. No sé si es Massa, pero lo que digo es que así se rompe...

Jonatan Viale: Pero, ¿de qué partído es Schiaretti?

Luis Majul: Peronismo. Del mismo partido que Pichetto o Santilli.

Jonatan Viale: Si. Santilli no porque hace tiempo que no, pero lo de Pichetto te lo tomo y hay que ver cuán buena fue la incorporación de Pichetto para Juntos por el Cambio.

image.png

Pablo Rossi: No, ¿pero sabés qué? No es una cuestión de curriculum. En el fondo, no está resuelta la cuestión del liderazgo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio Macri no juega pero no se retira y Horacio Rodríguez Larreta quiere ser cueste lo que cueste. El problema es que a esta altura deberían sincerarse todos los actores.

Jonatan Viale: Yo no sé porqué lo suman a Macri en esto. Está claro que juega con Patricia pero la decisión es Schiaretti, que fue tomada por Larreta de manera inconsulta. Acá no importa Macri sí o Macri no sino qué pasa en Córdoba, muchachos. Lo trajo a este señor que suma 3 o 5 o 7 puntos, no tengo idea, a cambio de joder a Juez y De Loredo.

Luis Majul: A ver, no es lo que yo pienso. En las PASO 2019, el Frente de Todos le sacó 14 puntos de diferencia a Macri-Pichetto. Lo de Pichetto no es que no sirvió; quizá no alcanzó. Sumando a Lavagna, Hotton, Gómez Centurión, llegabas a 13%. Entonces, yo no digo que esté bien, pero muy posiblemente Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales crean que hay que sumar porque después podés perder como en 2019.

Jonatan Viale: ¿Vos creés que traes a Schiaretti y automáticamente vienen...?

Luis Majul: Tiendo a creer que no pero evidentemente tienen un laboratorio.

image.png

Rodrigo de Loredo le pintó la cara a Jonatan Viale

Al momento de entrevistar a los candidatos de JxC en Córdoba, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, Viale sufrió un duro revés en el arranque. Si bien ellos consideran una confusión la estrategia, prefieren no entrar en conflicto directo con Larreta ni tomar partido por Macri/Bullrich:

Jonatan Viale: ¿Qué gana Larreta con esto? Pareciera que quiere que ustedes pierdan.

Rodrigo de Loredo: Esto nos cae como un piano pero no voy a entrar en una discusión con los dirigentes nacionales porque hay miradas nacionales vs. miradas locales. No voy a ser ingenuo de eso.

Luego de acordar posturas sobre el momento, las formas y demás, Viale cerró la entrevista con un una fuerte recriminación: "Piensen en la gente. No queda lindo esto. No por ustedes pero piensen la imagen que está dando la oposición al borde de la ruptura en un país roto. Agregaría esa pequeña reflexión para que se vayan pensándolo. No se permitan romper la oposición en un país con el kirchnerismo atrás porque es complicado".

Hasta la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lo cruzó:

No entendí la cagada a pedos de Jonatan Viale en un móvil a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes han sido emboscados/encerrados en una estrategia múltiple por su máximo opositor en la provincia Schiaretti, Larreta y Morales … y Massa. En fin No entendí la cagada a pedos de Jonatan Viale en un móvil a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes han sido emboscados/encerrados en una estrategia múltiple por su máximo opositor en la provincia Schiaretti, Larreta y Morales … y Massa. En fin

A su vez, el diputado nacional -halcón del PRO-, Fernando Iglesias, arremetió contra Lucas Morando, compañero de Viale en el programa, quien puso en su cuenta de Twitter: "Muchachos, tomen conciencia que Juntos por el Cambio no existe más. Habrá bullrichismo, larretismo, macrismo, o como lo quieran llamar. Ya no hay nada que une, ningún pegamento, a la alianza de Cambiemos".

Iglesias le respondió: "El que no existe sos vos, fantasma. Volvé a vender el Alberto moderado como en 2019, que eso lo hacías mejor".

image.png

Luego, Morando le respondió: "Cobrás un sueldo del Estado y estás todo el día en las redes y en tele en vez de laburar en tu despacho. ¿Por qué me atacás cuando describo la realidad? ¿Qué ejemplo das como legislador? Un duda: ¿cuántos proyectos de ley presentaste para mejorar la vida la gente? Dejá de tuitearte todo encima en las redes y laburá para que la gente viva mejor".

Tal vez Viale/Morando no lo sepan pero en la recta final, los políticos siempre terminan acordando y hay quienes prefieren no meterse en la interna del PRO entre Macri y Larreta por el liderazgo, porque muchos tendrán que negociar fondos para sus provincias o municipios con quien resulte ganador de esa interna.

Más contenidos en Urgente24

Ahora, terminó de explotar el FDT: Sergio Massa le declaró la guerra a Daniel Scioli

Partido Demócrata de CABA se fue de JxC a Javier Milei

¿Daniel Scioli chicanea a Massa?: Gestión en Brasil por "dólares genuinos"

Tensión en LN+: Fuerte ninguneo de Larreta a Luis Majul

PASO o candidato único: Encuesta profundiza el dilema del FdT