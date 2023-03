¿Qué trama Hochbaum? El Observador tendrá su radio con Majul

image.png Kohan sería el reemplazante de Majul en Rivadavia.

Montagna también adelantó que el gerente de contenidos de El Observador 107.9 será Juan Belli, ex La Red y Continental, y tendrá el desafió de lleva adelante la iniciativa, que será "omniplataforma". Se podrá escuchar en todos los formatos: audio y digital, a través de streaming.

En lo que respecta al reemplazo de Majul en la AM 630 para la franja de as 18:00 a las 20:00, los rumores indican que podría tratarse de Guillermo Willy Kohan. El colega e histórico panelista de Marcelo Longobardi podría desembarcar en Radio Rivadavia como parte del acuerdo de la emisora con el ex conductor de Radio Mitre, quien está muy cerca de firmar.

Esto vuelve a dejar en evidencia cómo entre los medios continúa gestándose un "giro hacia el centro" como parte del ya famoso Gran Acuerdo Nacional, al apostar por una figura moderada como lo es Kohan para reemplazar a Majul, acérrimo anti kirchnerista.

image.png Daniel Vila junto a Hochbaum. El Grupo América adquirió a El Cronista en 2021.

Pero... ¿qué podría esconder la relación entre El Cronista y El Observador?

Werthein y Hochbaum adquirieron el control accionario de El Observador en mayo de 2022, siendo este uno de los nombres más importantes del periodismo económico del país vecino.

Cabe destacar que en 2021, un grupo inversor con referentes cercanos a los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, ya habían mostrado su interés en comprar una parte del diario uruguayo. Las negociaciones estuvieron encabezadas por Hochbaum, pero Vila y Claudio Belocopitt negaron estar relacionados con la operación.

Por otro lado, no es novedad que la situación financiera del Grupo América es crítica, al punto que las negociaciones con Marcelo Tinelli para su desembarco resultaron frustradas.

Es por ello que no sería raro especular con la posibilidad, y más aún teniendo en cuenta el plan de expansión de Werthein y Hochbaum, que este último, desde su posición de accionista de El Cronista y de El Observador, esté en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales por fuera de la influencia del Grupo América y, principalmente, de Vila.

--------

Más contenido en Urgente24:

¿Disney vende a ESPN y Hulu? "Algo está por suceder"

La dieta que disminuye tu probabilidad de tener demencia

Argentina vs. Panamá: AFA confirmó el precio de entradas

¿Por Riquelme? El arquero de Boca dejó a Guillermina Valdés

En la UCR agitan 'moralazo' con aura alfonsinista para mostrarle músculo al PRO