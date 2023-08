Patricia Bullrich se sumó el repudio contra HRL: "Desastre"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1690757611161845762&partner=&hide_thread=false "La votación en la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre"



Luego de intentar votar durante más de 10 minutos, Patricia Bullrich contó que el sistema de Boleta Única Electrónica le "falló siete veces" y que "votaba una lista y salía otra distinta". pic.twitter.com/43dkmhrTnp — Corta (@somoscorta) August 13, 2023

Sin titubeos, Bullrich fue sumamente crítica con el sistema y apuntó, sin mencionarlo, contra

Luego, tras explicar su vivencia, la precandidata analizó: "Los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala. Si a muchísima gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrían que esperar en una cola. Lo normal es votar tres minutos e irse".

Por otro lado, si bien los problemas técnicos y demoras vienen siendo un problema real en las presentes elecciones, desde la militancia de Rodríguez Larreta acusaron a Bullrich de utilizar su experiencia para operar contra su contendiente en la interna de JxC.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdrolatico%2Fstatus%2F1690754802370703360&partner=&hide_thread=false Que opereta burda y sin códigos la de Bullrich. Como toda su campaña. Ojalá salga derrotada hoy. pic.twitter.com/SgFLyYOfVi — drolático (@drolatico) August 13, 2023

Horacio Rodríguez Larreta, el principal apuntado por las demoras

El sistema de voto electrónico está siendo criticado debido a las altas demoras en las filas ante el desconocimiento de gran parte del electorado del uso de las máquinas, además de los errores técnicos que presentan algunas de las mismas.

En este contexto, el Jefe de Gobierno porteño es la cabeza que más se pide en las redes sociales:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuancourel%2Fstatus%2F1690744068144234496%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690744068144234496%7Ctwgr%5E5d8454a2fd96fa3f7e492daf4c99f288987826a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fc5n-no-sabe-usar-las-maquinas-y-alerta-fraude-caba-n559198&partner=&hide_thread=false Genio de la gestión pic.twitter.com/FGt4Ru5Uqu — Juan Courel (@juancourel) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftobillosdepapel%2Fstatus%2F1690727354614657025%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690727354614657025%7Ctwgr%5E5d8454a2fd96fa3f7e492daf4c99f288987826a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fc5n-no-sabe-usar-las-maquinas-y-alerta-fraude-caba-n559198&partner=&hide_thread=false Desastre el invento de Larreta, papelon la cantidad de gente.

Me voy sin votar pic.twitter.com/BwZfbLCoaO — Kafa (@tobillosdepapel) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBetoMendeleiev_%2Fstatus%2F1690752053302218752%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690752053302218752%7Ctwgr%5E5d8454a2fd96fa3f7e492daf4c99f288987826a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fc5n-no-sabe-usar-las-maquinas-y-alerta-fraude-caba-n559198&partner=&hide_thread=false Hasta el último minuto Larreta te da motivos para que no lo votes, que cosa asombrosa. — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaquialifraco%2Fstatus%2F1690752616647610369%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690752616647610369%7Ctwgr%5E5d8454a2fd96fa3f7e492daf4c99f288987826a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fc5n-no-sabe-usar-las-maquinas-y-alerta-fraude-caba-n559198&partner=&hide_thread=false Ya voté.

Fila fuera del colegio durante 50min, después 30min más adentro. Hora y veinte en total. La máquina se trabó tres veces. Todos a las puteadas.



Todo este mamarracho por el capricho de los hijos de mil puta de Larreta y Lousteau.



Prioridad: VOTARLES EN CONTRA. — Macarena (@maquialifraco) August 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhiperfalcon%2Fstatus%2F1690751086183735296%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690751086183735296%7Ctwgr%5E5d8454a2fd96fa3f7e492daf4c99f288987826a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fc5n-no-sabe-usar-las-maquinas-y-alerta-fraude-caba-n559198&partner=&hide_thread=false Las filas para votar son larguísimas y no avanzan, la organización de la elección en la ciudad de Buenos Aires es absolutamente vergonzosa. El capricho de reemplazar un sistema malo por otro igual de malo e implementar los dos al mismo tiempo termina en este desastre. pic.twitter.com/mCLWxMkNYy — Marcos Falcone (@hiperfalcon) August 13, 2023

