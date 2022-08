Pablo Duggan apunta contra Feinmann y lo tildan de pedófilo

"Lo que no entiendo, lo que no me entra en la cabeza, es cómo periodistas toman este discurso de la gente violenta para hacer un reportaje. Aunque no lo crean, hoy Eduardo Feinmann en Radio Mitre la llama a Mirta Tundis con el mismo argumento de la violencia y el odio que tenían estos escrachadores, estos violentos. Ese discurso violento lo toma Eduardo Feinmann y se lo vuelve a tirar en la cara a Mirta Tundis", espetó Duggan.