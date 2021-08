No solo en Argentina: Una tormenta solar amenaza al mundo

Por su parte, Akamai confirmó en su sitio web los inconvenientes con su servicio Edge DNS. "Estamos investigando activamente este suceso. Si tienen alguna duda o están experimentando algún problema contacten al servicio técnico de Akamai", informaron.

Tormenta solar

Lo cierto es que esta serie de inconvenientes no quedan en la nada. Investigadores del mundo están muy preocupados por esta serie de incidentes en las telecomunicaciones del planeta.

Científicos y meteorólogos advirtieron en julio que varias tormentas solares iban a golpear la Tierra. Si bien eso sonó demasiado alarmista en su momento, un sector de la comunidad científica insiste en que el peligro está latente y podría tranquilamente ocurrir que una tormenta solar deje a una parte del planeta incomunicado.

Por ello -según informó Esquire ayer-, investigadores de la Universidad de Sídney y un grupo de expertos de Estados Unidos han desarrollado un nuevo modelo que permite predecir el "clima" solar. Si su nueva tecnología tiene éxito, la NASA y otras agencias espaciales tendrían más tiempo para prepararse para las tormentas solares masivas.

Dicho medio, detalló que “los investigadores implicados explican que el campo magnético interno del Sol es el responsable directo del ‘clima espacial’. En concreto, las tormentas solares se producen cuando se desencadenan flujos de partículas de alta energía procedentes del sol a causa de las manchas solares, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal.

Cuando esto ocurre, puede incluso producir tormentas geomagnéticas. Sin embargo, por el momento los científicos no saben cuál es la causa principal de estos eventos espaciales. Y hasta ahora no tenían ni idea de cómo predecirlos.

La Universidad de Sídney presenta un nuevo modelo solar en un nuevo estudio titulado ‘La rotación suprime la convección solar a escala gigante’. La investigación también se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”.

"No sabemos mucho sobre el interior del Sol, pero es extremadamente importante saber más si queremos entender el clima solar, que puede tener un impacto directo en la Tierra", explicó el doctor Geoffrey Vasil, de la Escuela de Matemáticas y Estadística.