Máximo Kirchner imita a Néstor y CFK: Los medios

3. La concentración de la riqueza podría mitigarse con un sistema de financiamiento a largo plazo a tasas de interés 'normales' o 'pagables'. Con la hiperinflación vigente, no hay sistema financiero. Algo más: el sistema financiero se hizo supermillonario prestándole al Estado, quien con su demanda de recursos asfixia al sector privado, y todo esto lo estimularon siempre los K.

¿Por qué no hacen que Máximo Kirchner reciba algunas clases del tema a abordar antes de exponerse a hablar sólo para quienes no cuestionan las mentiras?

Esto lleva directo al problema de Máximo K con los medios y los periodistas que no aceptan como válida la ignorancia del primogénito.

Los dichos:

Máximo Kirchner le dijo a La Voz del Estadio, luego de despotricar contra las redes sociales y a Elon Musk -a quien llamó "un señor que está a favor de dar golpes de Estado porque pretende sacar el litio de Bolivia y usarlo como él quiere" pero no condenó a Pedro Castillo por querer dar un golpe de Estado en Perú sino a las fuerzas de seguridad que disparan gases lacrimógenos-:

Eso es lo que a nosotros nos interesa discutir. No lo que uno ve a diario en los medios, de una mediocridad que nada tiene que ver con lo que pasa a nuestro país y a nuestra gente. Esa deformación interesada de la realidad de la que hablábamos antes, propiciada por los dueños de los medios y las redes. Y de la que la misma oposición es víctima, porque se le dificulta percibir si el apoyo con que cuentan es genuino.

Los K intentaron convertir a Sergio Szpolski, por ejemplo, en el gran arquitecto de los medios privados oficialistas y fracasaron. Los K tampoco consiguieron que los medios de comunicación estatales fueran potentes. Es evidente que tienen un problema con el pensamiento que discrepa, y culpan por ello a los medios, las redes y los periodistas críticos. Sin embargo, el verdadero éxito o fracaso lo determian el público. Entonces, los K tienen un problema con la gente.

Con la inversión que Larreta hace en pauta para los medios, en algún momento se preguntará: «¿Qué sería de mí sin esta pauta? ¿Me quieren de verdad o no?» Porque, cuando las cosas empiezan a salir mal, los patovicas de los medios y las redes se borran siempre.

Es curioso que hable de pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad el amigo y amigo y jefe de Hernan Reibel Maier, que conoce cómo se adjudica gran parte de la pauta publicitaria del Estado Nacional, al igual que Santiago Carreras, quien define los recursos asignados por YPF.

No hay dirigentes perfectos. Eso no existe. La sociedad no se puede frustrar porque no encuentra dirigentes perfectos. Y la frustran constantemente. Los que señalan con el dedito, ¿quiénes son, qué hicieron? Los dueños de los medios y las redes, ¿quiénes son? No te escuché ni una vez hablar, ¿vos hiciste todo bien? Por eso hay que salir a la calle y meterse, por eso participo en una organización política y de un espacio político.

Máximo Kirchner tiene una frustración con los medios, los periodistas, los influencers y otros habitantes del universo de la comunicación social. La conspiranoia siempre es un recurso sencillo al que apelar para intentar justificar las limitaciones propias.

