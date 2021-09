Longobardi reclamó a Larreta ampliar la agenda de Santilli

Sabes Marcelo que, la Ciudad de Buenos Aires, hoy, con estadísticas, no es mi idea ni mi opinión, las estadísticas demuestran que es la segunda ciudad más segura de toda América (...) todos los delitos vienen bajando y eso lo condujo Diego Santilli.

Si querés nos podemos quedar todo el programa, Marcelo, para contar lo que hay para mejorar. La tecnología de la policía que tenemos, es un lujo, a nivel mundial, eso lo hizo Diego Santilli, tiene experiencia en la principal preocupación de los bonaerenses por eso...

En eso, Longobardi lo interrumpió y refutó: Ok, Ok, pero Diego Santilli va a ser electo como diputado, no como ministro de Seguridad...

Y Larreta respondió: No, por supuesto, por supuesto, es para diputado, pero digo lleva su experiencia en seguridad. Hay cosas que se pueden votar, la ley de procedimientos penal por ejemplo, una ley que ayudaría muchísimo a mejorar la seguridad. Obviamente, el diputado no es el ministro, pero leyes que claramente pueden mejorar la situación, por eso digo, para mí (Santilli) es el mejor candidato.

Larreta vs. Alberto Fernández

En la misma entrevista, Larreta fue disparó contra el presidente Alberto Fernández:

“Lo veo muy errático, lo veo con algunas posiciones que no puedo entender. La defensa de la docente que a los gritos les bajaba línea a los chicos en el aula es gravísimo. Este jueves de vuelta, el desplante a la industria. Es la Unión Industrial, la principal central que representa a la industria en Argentina. Son todas actitudes que muestran el rumbo de país que están llevando. Yo lo veo al presidente muy errático, sin un rumbo claro y con posiciones que son muy preocupantes". “Lo veo muy errático, lo veo con algunas posiciones que no puedo entender. La defensa de la docente que a los gritos les bajaba línea a los chicos en el aula es gravísimo. Este jueves de vuelta, el desplante a la industria. Es la Unión Industrial, la principal central que representa a la industria en Argentina. Son todas actitudes que muestran el rumbo de país que están llevando. Yo lo veo al presidente muy errático, sin un rumbo claro y con posiciones que son muy preocupantes".

Y especificó desde hace cuánto que no comparte una conversación con el mandatario: “Hace muchos meses. Me lo encontré en el acto de la UBA por los 200 años. Pero una conversación mano a mano este año no tuve. Yo mostré predisposición a acordar todo el año pasado... Yo sigo creyendo que en la pandemia tenemos que coordinar”, dijo.