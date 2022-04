Jonatan Viale no supera lo de Milei y pide ser candidato

"Y sobre todo, no vayan a caer en esa estúpida tentación de partirse. Esto me preocupa mucho. Había una vez una señora desesperada por romper Juntos por el Cambio, que creo que se llama Cristina Kirchner. Cristina Kirchner quiere implosionar la oposición, porque es la única chance que tiene. Que Macri con Patricia por un lado y con Milei, que Morales con Massa por el otro. Yo no creo que vaya a pasar nada de esto. Ahora, si cometen este error que quiere Cristina que ustedes cometan, hay riesgo de cuatro años más de kirchnerismo", finalizó.

