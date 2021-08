Javier Milei: "Están desesperados, ven que pierden el 2do. lugar"

“Están DESESPERADOS. Ven que pierden el 2do lugar y reaccionan así. @jmilei es una bola de nieve que sigue creciendo y arrasando con todo a su paso”.

“El miedo que tienen (…) hay que votar a @jmilei” decía “@MAG__89”, frase luego “retuiteada” por el mismo Javier Milei, en donde se encontraba anexada la nota de Pagina12.

Según el autor, el economista fue notificado previamente a la publicación del artículo, se le dio la oportunidad de reconocerlo públicamente pero eligió mantenerlo en silencio

“ Si Javier Milei no tiene honestidad intelectual y se atribuye obras ajenas, ¿Qué grado de confianza se le puede tener como político?” concluye el artículo al final.

Desde el entorno de Javier Milei explican técnicamente sobre la denuncia de plagio que:

“Hay textos que pasan a ser patrimonio común de una escuela de pensamiento, a partir de lo cual cualquier miembro de esa escuela puede usarlos para fines de divulgación y/o proselitismo del pensamiento de esa escuela sin necesidad de citar su autor.”

“La cita del autor de un texto que ha venido a ser patrimonio común de una escuela es necesaria en cualquiera de los siguientes tres casos: A) si el trabajo que lo incluye es de índole académica, B) si el trabajo es parte de una discusión interna de esa escuela, en cuyo caso citar el autor del texto sirve como argumento de autoridad, o C) si el autor no es ampliamente conocido, aunque esto es en principio incompatible con el supuesto inicial.”

Además agrego que : “Usando como ejemplo la fe católica, que yo profeso, si yo escribiese un artículo de divulgación o proselitismo de esa fe, obviamente destinado a no católicos, yo podría incluir pasajes de un concilio sin entrecomillarlos ni citar el autor, porque mi artículo A) no sería académico, B) tendría como audiencia no católicos para quienes la autoría del pasaje citado no vale nada como argumento de autoridad, y C) el autor del pasaje incluido es ampliamente conocido por los católicos (y también por muchos no católicos), quienes notarán inmediatamente la fuente que usé.”

“En cambio, si el contexto de mi artículo fuese una discusión entre católicos, entonces yo debería citar la fuente del pasaje para que éste sirviese como argumento de autoridad. Idem si mi trabajo fuese de índole académica.”

“Finalmente, hasta donde yo sé El Cronista no es un peer-reviewed journal.”