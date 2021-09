Instagram y TikTok: la privacidad contra la nocividad

Efecto secundario: Las nuevas funciones de TikTok

La protección de la salud mental parece ser la nueva prioridad de las redes y, luego de lo ocurrido con Instagram esta semana, TikTok se ha decidido a trabajar en una nueva política que se configura en torno a la creación de una guía sobre trastornos alimentarios, la inclusión de barreras o etiquetas para el contenido sensible (para que no se muestren si es que el usuario no lo desea) y los enlaces que pueden llevar a los usuarios hacia información de prevención con especialistas.