Gran estreno en Telefe, rating del fútbol y 2023 sin Macri

Live Blog Post

20:30 - Un Mauricio Macri muy guionado se baja del 2023, pero levanta el rating de LN+

El ex Presidente participó en el pase entre los programas de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+ y dejó en claro que volver al cargo que dejó en 2019 "no es una decisión prioritaria". Además, dejó algunas reflexiones respecto a Alberto Fernández, la batalla contra la inflación y la ruptura que está sufriendo el Frente de Todos.

Con la presencia de Mauricio Macri, el canal del diario La Nación alcanzó los 6.2 puntos de rating.

image.png Eduardo Feinmann y Jonatan Viale entrevistando a Mauricio Macri.

"Ya hoy no le cree nadie en la Argentina ni en el mundo. Ha hecho mucho daño a la institución presidencial", indicó el ex mandatario respecto a su sucesor, y remató: "No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir ni sabe cómo ir". Además, calificó su anuncio respecto a las nuevas medidas contra la inflación como un "no discurso".

"A mí lo que me preocupa es que mucha gente la está pasando mal y ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido termina en esto. Y además que tienen el país a la deriva, sin rumbo y un plan, se pelean entre ellos, cuando cada día la gente la pasa peor"

Respecto a la Vicepresidenta, Macri fue tajante: "Ella perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo".

Por otro lado, Mauricio Macri aseguró que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023. Si bien no consideró factible su postulación, tampoco se refirió al potencial candidato para las elecciones presidenciales. "Lo importante es que va a volver el espacio y que tengamos claridad en esas ideas (...) No es tan importante quién sino para qué volvemos", remató.