Enacom en la mira: Furia en Tres Arroyos por LU24

Fue el jueves 2 de junio cuando denunciaron que “ante la disposición del Gobierno Nacional de no renovar las licencias de AM 820 y FM Ilusiones y adjudicarlas a un ciudadano de La Plata sin siquiera notificarnos para competir, hemos iniciado los reclamos pertinentes administrativos y a la Justicia a los efectos de no dejar una fuente de trabajo en riesgo y a una comunidad del sudeste de la Provincia de Buenos Aires sin su radio con la que convive hace 53 años”.