Eduardo Feinmann tira mega bomba atómica sobre Javier Milei

Los motivos de cancelar esa charla tienen que ver con términos vinculados a impactos y mediciones. Al parecer, desde LLA, las medidas no tendrían punto de comparación con la de Moreno quien, según fuentes off the record, mediría entre 1,4 y 1,5. Mientras que desde LLA buscan ganar votos en cada oportunidad a través de la televisión y otros medios con igual o mayor alcance.

En este contexto preelectoral, un debate televisivo con un partido relativamente pequeño no representaría sumatorias a favor de LLA. Dicho de otro modo, Milei busca intercambios con figuras políticas que lo ayudarían a darle mayor exposición como: Bullrich, Kiciloff, Larreta, o Mauricio Macri.

Además de que estos tipos de debates se dan en programas como los de TN, donde pregonan, de forma previa, una serie de tratos a seguir durante el intercambio de palabras.

Cuneo vs. Milei ¿búsqueda de votos o realidad paralela?:

La idea del Partido Principio y Valores, en este sentido, sería la misma que la de Santiago Cuneo al pegarle a Milei. Recientemente, el precandidato del partido Laboralista tuvo un par de palabras para Milei.

https://twitter.com/JavierchusOk/status/1650546356027547648 Santiago Cuneo explicando el "Fenómeno Milei"

- Nació a la vida pública como panelista de mi programa

- No puede ostentar éxitos en lo privado

- No tiene compromiso con el futuro, porque no tiene afectos

- No es Empresario, tampoco lo afecta en lo económico si se equivoca



pic.twitter.com/kbFahbkmqt — Javierchu´s (@JavierchusOk) April 24, 2023

“ Nacido como panelista de mi programa, nadie lo conoce mejor que yo. Lo que hace es una tarea bacal, de cloaca del sistema. A diferencia de Milei, plateamos la competencia sin abandonar los objetivos estratégicos del Estado.” “Milei no puede ostentar ningún éxito privado. No tiene compromiso con el futuro, sus decisiones lo afectan solo a él, no tiene afectación sobre nada, pero le dice a los demás que pretende hacer con sus vidas. No es serio ”.

