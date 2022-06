Darío Martínez cumple: Aseguró el gasoducto y cruzó a Kulfas

image.png Mapa del proyecto.

En este punto, Sylvestre le consultó a Martínez cuánto tiempo podría tomar ese primera etapa de la obra. "Viene cumpliendo todos los plazos Enarsa de acuerdo a lo establecido. Tiene que estar conectado en julio-agosto del invierno que viene ya tiene que estar inyectando 11 millones de metros cúbicos adicionales. Y ya para siempre-octubre vamos a llegar a 19 millones de metros cúbicos adicionales", explicó el Secretario.

Como era de esperarse, el diálogo llego a la mención del ex Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien renunció de manera esandalosa el fin de semana luego de haberse divulgado un off the record suyo, en el que que señalaba que los funcionarios cristinistas en Enarsa habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El conductor indagó si, a raíz de la denuncia presentada por la oposición, podía generarse una demora.

"No debería haber una demora, la licitación está avanzando, los pliegos ya están en la calle, la adjudicación de los caños también", contestó el Secretario, y agregó: La verdad que ahí Kulfas tuvo errores en ese cuestionamiento, errores de desconocimiento o de falta de información".

image.png Matías Kulfas.

Martínez concluyó su explicación asegurando que la empresa Techint estaba en vías de confirmar la adjudicación de los caños para la obra y que próximamete habría novedades. "Estamos en vías de avanzar con eso y ya con los pliegos en la calle de la obra propiamente dicha, la verdad que son buenas noticias para la Argentina. Nos pone ante una gran posibilidad para la Argentina y como proveedores de toda la región de gas", culminó.

--------------------------

Más contenido de Urgente24

¿Llega Mirtha? Telefe le robaría a El Trece su máxima figura

Goza Telefe: Quieren cancelar el mayor éxito de El Trece

FMI: Argentina cumplió las metas de la primera revisión y habrá desembolso

Empezó la guerra dólar vs. inflación en la City Porteña

Twitter quiere "hacer caja" como Instagram o Facebook