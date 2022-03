Carlos Melconian durísimo, ataque troll y Alberto la sigue

Live Blog Post

18:30 - Con un comunicado, Alberto Fernández habló del FMI

Tal como no había ocurrido hasta el momento, el presidente redactó un comunicado sobre su "conversación constructiva" con la Directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Durante la reunión virtual también estuvo presente el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Este gesto se interpretó como un nuevo mensaje al kirchnerismo, que votó en contra en el Congreso.

image.png

"Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron", cuestionó el Presidente esta mañana (22/03) en diálogo con radio El Destape.

La titular del FMI es la encargada de trasmitir los principales aspectos del acuerdo alcanzado con Argentina y clarificar las dudas que puedan tener los miembros del board, que votarán el viernes 25 de marzo el proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso.