¡Bombazo! Mirtha Legrand volvería a la TV en octubre

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1425500409234399234 ADELANTO

EXCLUSIVO



El SABADO 2 DE OCTUBRE podria ser el gran regreso de @mirthalegrand a la pantalla de @eltreceoficial.



En principio, los primeros programas de su vuelta, los compartiria con @ViaJuani.



Aun no se sabe si sera una vez a la semana o ambos dias (SAB y DOM). pic.twitter.com/HkdWPXKIF0 — | Siempre primero (@NachoRodriOk) August 11, 2021

La información del periodista coincide con las declaraciones que brindó Mirtha Legrand a La Nación para explicar el por qué rechazó regresar a la TV en su momento y cuándo lo podría hacer: "Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo, me acobardó". Como bien adelantamos, las autoridades de El Trece, con Adrián Suar a la cabeza, para que regrese por el bajo rating que está haciendo Juana Viale todos los sábados y domingos, Mirtha Legrand disparó: "Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir".