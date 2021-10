Marcelo Tinelli apostó por los chicos y no fue lo esperado

Masterchef, Bake Off y La Voz Argentina tienen la misma duración aproximada de unos 3 meses al aire y, en todos los casos, los programas se filman con gran antelación y respetando un tiempo estipulado para su emisión al aire. Esto ha estado funcionando muy bien durante el 2020 y el 2021, aunque es cierto que en esta segunda edición de Bake Off el rating no despegó mucho.

Esta idea de formatos cortos también la podemos encontrar en lo que ofrece Viacom con la nueva serie El Primero de Nosotros (tira completamente grabada antes de su emisión y que respeta el formato de 60 episodios) y lo que brinda Adrián Suar en La Uno , un culebrón típico de Pol-ka que se extenderá si el rating lo acompaña (aunque ya la historia no tenga sentido).

En el caso de Marcelo Tinelli, aún parece que los recursos que despliega ritmo a ritmo no están dando un resultado palpable en términos de mediciones. Y hay otro factor que tampoco le es de gran ayuda: el horario.

Cada vez más tarde

Como ya había adelantado Urgente 24 , la interna entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli se traduce también en lo que pasa con la entrega horaria de La Uno a La Academia, que oscila entre 23.15 a 23.25.

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1448121427929047046 Me informan por la cucaracha que hoy Tinelli arranco su #ShowmatchLaAcademia a las 23:24 en la pantalla de @eltreceoficial ...



Ese maltrato si se puede ver, Suar.



Me mata que se estan asesinando entre ellos pic.twitter.com/6xdPNMKaNk - | Siempre primero (@NachoRodriOk) 13 de octubre de 2021

https://twitter.com/_dennu_hanni/status/1448114821661138947 Si Tinelli quiere subir el rating q lo contrate a Barassi para conducir — ss (@_dennu_hanni) October 13, 2021

La duración es menor y esto repercute, inevitablemente también, en los salarios de la productora de La Flia. Menos minutos es igual a menos apariciones y, por ende, a menos dinero.

La molestia con Adrián Suar llegó hasta el jurado ya que incluso Pampita polemizó con esto al comentar que muchos se están perdiendo el programa, inclusive niños que no pueden verlo porque deben acostarse temprano:

Me encantaría que estuviéramos en un horario más temprano para que lo disfrute más gente este programa, porque la verdad es un programa para disfrutar con todos en casa.

¿Hace falta un golpe de timón en El Trece?

Esta “nueva idea” de Marcelo Tinelli realmente no lo es. Si uno se remonta a los años 90, encontrará que el recurso de los niños en televisión ya fue algo que hizo en VideoMatch y luego en sus primeros años en El Nueve, cuando hacía la sección de 30 Segundos de fama Kids en su programa.

Como renovadora… la idea no lo es.

Lo cierto es que Marcelo Tinelli sigue buscando una fórmula que lo posicione como el programa más visto de la noche, pero teniendo en cuenta las producciones que vienen del lado de la competencia, eso aún está lejos.