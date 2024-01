Luis Caputo se reunió con los empresarios de siempre

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Mario Grinman, señaló que en la reunión “se hablaron generalidades” sobre el DNU y la Ley Ómnibus.

Consideró que las normas son “perfectibles” pero que más importantes son los tiempos: “Es importante que la política entienda que se necesitan acciones rápidas. Es momento de la economía y no de la política. Si logramos encaminar la economía vamos a lograr la credibilidad, interna y en el exterior, para eso es necesario que se aprueben las iniciativas que están en el Congreso”.

“Nos gusta vivir en libertad de mercado y en un país con orden. La decadencia de hoy se construyó afanosamente durante los últimos 70 u 80 años. Se necesitan reformas estructurales dolorosas, es caminar en el desierto hasta q aparezcan las soluciones”, dijo.

En esa línea se expresó Alfredo Martínez, presidente de CAME, “En este proceso que estamos viviendo que es no solamente inflacionario si no también con un receso en el consumo es importante contar con algunas herramientas”.

Con respecto a la evolución de la inflación y la distorsión de los precios, Grinman dijo que en las últimas semanas “hubo precios irreales, armados en base al masomenómetro. Un litro de gaseosa cuesta más que un litro de nafta”.

El empresario, enfatizó que Caputo les indicó que la caída en el consumo “lamentablemente se va a sentir, ya que la pérdida del poder adquisitivo relacionada con el impacto inflacionario se siente en los trabajadores, que son nuestros clientes, y en las listas de precios que recibimos”.

cumbre-del-ministro-economia-luis-caputo-empresarios-la-casa-rosada-explicar-el-dnu-y-la-ley-omnibus-foto-presidenciajpeg.webp Empresarios con el ministro Luis Caputo

Quiénes fueron a la Rosada

Junto al ministro Luis Caputo estuvieron ejecutivos de:

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA)

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)

Sociedad Rural Argentina (SRA)

Unión Industrial Argentina (UIA)

Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

Federación Agraria Argentina (FAA)

Confederación Rural Argentina (CRA)

Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Además de Caputo, participaron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo; el secretario de Trabajo, Omar Yasín; Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini.

