Lo que Osvaldo Jaldo no dijo sobre Juan Manzur

Resultará interesante evaluar el comportamiento de los mercados en los próximos días porque así como Cristina Fernández de Kirchner es responsable directa de la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, Juan Manzur es responsable directo del concepto negador 'Tranquilo Presidente, está todo bien'.

En cualquier caso, es imposible negar el debate que ocurrió puertas adentro del gobierno de Alberto Fernández, y que consumió todo el domingo 03/07.

Jaldo, provocando ironías entre los periodistas:

Digo, muy respetuosamente, que por ahí los canales nacionales un poco han sobredimensionado esta situación; todos habrán escuchado o visto (esto). Me pasó a mí, que estuve viendo las noticias en los diferentes canales, pero se hablaba de cambios en casi medio gabinete; que Sergio Massa pasaba a la Jefatura de Gabinete, que Manzur a interior, que Eduardo 'Wado' De Pedro a Justicia. Por ahí las cuestiones mediáticas sobredimensionan cuestiones que no terminan sucediendo, y lo único que hacen es poner en vilo a la gente, preocupar a la ciudadanía. Digo, muy respetuosamente, que por ahí los canales nacionales un poco han sobredimensionado esta situación; todos habrán escuchado o visto (esto). Me pasó a mí, que estuve viendo las noticias en los diferentes canales, pero se hablaba de cambios en casi medio gabinete; que Sergio Massa pasaba a la Jefatura de Gabinete, que Manzur a interior, que Eduardo 'Wado' De Pedro a Justicia. Por ahí las cuestiones mediáticas sobredimensionan cuestiones que no terminan sucediendo, y lo único que hacen es poner en vilo a la gente, preocupar a la ciudadanía.

Pero la desinformación o la negación de lo que sucedió fue más evidente con la siguiente afirmación:

No es fácil la designación de un ministro o ministra de Economía a nivel nacional, y ese fue el tiempo que se tomó el Presidente para hacer un solo cambio, por la persona que renunció. Se cambió solamente el cargo que quedó vacante. Pero durante todo el día se habló de una restructuración de gabinete que no terminó sucediendo. No es fácil la designación de un ministro o ministra de Economía a nivel nacional, y ese fue el tiempo que se tomó el Presidente para hacer un solo cambio, por la persona que renunció. Se cambió solamente el cargo que quedó vacante. Pero durante todo el día se habló de una restructuración de gabinete que no terminó sucediendo.

En definitiva, lo que le preocupa a Jaldo -sí Manzur seguirá o no como Jefe de Gabinete- está temporariamente resuelto pero que le aconseje un rol más decoroso porque hasta luce como un inútil.

Pero Jaldo tiene otra opinión:

"Es un rol que ha venido desempeñando muy bien, y tengo entendido que esta tarde (04/07) o mañana (05/07) está viajando a Formosa para que nos juntemos con los 10 gobernadores del Norte Grande, para seguir trabajando en ese temario que nos hemos propuesto, que tiene que ver con pedir más federalismo, achicar asimetrías en los distintos servicios; no hay dudas de que el doctor Juan Manzur ha venido cumpliendo bien el rol de jefe de Gabinete, y lo va a seguir haciendo".

------------------------

Más contenido de Urgente24

Escándalo: denuncian extraño robo en el Consejo de la Magistratura

Silvina Batakis declara el rumbo económico de su gestión

Incendiado el BCRA y hay polémica por su Carta Orgánica

Cristina le pidió a Alberto las cabezas de Pérsico y Navarro

"El ajuste es el otro": Shock, sí... pero sin pagar costos