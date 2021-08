Lionel Messi ya se fue de Barcelona a París y el 4-2-3-1

¿Cuál será el 11 inicial?

¿Qué esquema táctico?

A menos que la situación cambie, también estará Kylian Mbappé, aunque el delantero francés no ha ampliado su contrato, y también Neymar Jr.

¿Qué pasa con Ángel Di María, menos popular pero tan impactante y decisivo durante varios años?

Algunos especulan con "los 4 fantásticos", idea que cuestionó en su momento el ex entrenador del club, Thomas Tuchel, hoy día ganador de la Champions League con el Chelsea.

En ese momento, el PSG debatía la incorporación de otro argentino: Mauro Icardi.

El ex Inter sigue en el club con un rating notablemente rebajado. No se descarta una salida (¿hacia el AS Roma?).

Messi jugó en el 'tridente' del FC Barcelona junto a Neymar Jr. y Luis Suárez. Ahora hay que revisar la formación del PSG.

Algunos hablan de 4-2-3-1: un triplete ofensivo de De María, Neymar Jr. y Messi, con Mbappé arriba. Deberían confiar en la capacidad de recuperación de doble 5. A algunos les interesa el desafío, otros lo ven desequilibrado. Veremos.