Si come esto, hay menor riesgo de depresión (dice estudio)

Pero, ¿Por qué los hongos son buenos para la salud mental?

Djibril Ba. Ph.D., especialista en gestión de datos de investigación en la Facultad de Medicina de Penn State, dijo al sitio Eat This, Not That! que los compuestos bioactivos que los hongos tienen en abundancia, incluida la vitamina B12, antioxidantes y aminoácidos antiinflamatorios, se han asociado con una menor depresión y ansiedad.

Tener niveles altos de estos compuestos puede reducir el riesgo de estrés oxidativo y, a su vez, eso podría reducir los síntomas de la depresión.

Beneficios de los hongos

Además de ayudar a reducir riesgos de ciertos trastornos de salud mental, los hongos contienen una serie de cualidades que fortalecen nuestro sistema inmune y, en consecuencia, previenen o ayudan a enfrentar diversas enfermedades.

Algunas propiedades de los hongos son:

Ayudan a reducir el colesterol y la presión sanguínea.

y la presión sanguínea. Son ricos en antioxidantes y selenio, por lo que ayudan a liberar radicales libres .

. Debido a que contienen mucha vitamina D, contribuyen a que nuestro cuerpo absorba nutrientes como el fósforo, el calcio y el hierro .

. Tienen cero colesterol, cero grasa y muy bajos niveles de carbohidratos .

. Son ideales para las personas que quieren bajar de peso, porque son ricos en proteína , vitaminas, minerales y fibra.

, vitaminas, minerales y fibra. Son ricos en antibióticos naturales , por lo que ayudan a enfrentar diversas infecciones.

En 2020, un estudio relacionó el consumo de hongos con la prevención del cáncer.