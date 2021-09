Por qué leer etiquetas de alimentos, advierte médico

Tenemos 20.000 genes, toda esa información además es el resultado de tus antepasados de cientos de años.

Ahora, lo que hacemos nosotros con la alimentación y otros factores, es que esa expresión de la lectura se modifique positiva o negativamente.

Sal, azúcar y otros mitos

Sí, leamos los ingredientes

Los ingredientes, es importante entender esto porque el cuerpo tiene una facilidad o una dificultad para metabolizar, que es un procesamiento.

Es como, el hígado es el laboratorio del cuerpo, y el intestino tiene un rol muy importante que es lo llamamos la microbiota, la flora intestinal, que modifican sustancias de como entran. Es como una fábrica, entra de una manera y sale de otra.

Yo miro una etiqueta y lo primero que miro son calorías, ¿Sirve o no mirar eso?

Los estudios demuestran que bajo en calorías no es sinónimo de saludable.

La realidad es que los edulcorantes, por ejemplo, no es que no sólo no te ayudan a mantener el peso corporal, sino que te lo aumentan.

¿Qué es lo que hay que entender de las etiquetas?

Primero, lo que hay que entender es que cuando ves los ingredientes, el primero es el más importante. Y el segundo también.

También entendemos que, a mayor cantidad de ingredientes, más procesamiento, menos saludable. Y después hay que ver lo cualitativo.

Cuando mezclas los ingredientes de manera natural y los pones en un paquete, la realidad es que le colocas azúcar, sal y otro conservante. Eso es lo que te permite estar mayor tiempo en góndolas.

Ley de Etiquetado Frontal

Yo creo que hay un debate importante en Argentina, que tiene que ver con la Ley de Etiquetado que vale la pena charlarlo. En algunos países ha causado un buen efecto decir alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal.

Hoy sabemos que el azúcar y la sal no tienen ningún valor nutricional.

No nos enseñaron esto ni en el colegio, ni en la casa, que es un debate interesante. Entender la fruta de estación, la verdura de estación, que algo es sano o no es sano, es algo que te sirve para toda la vida.

Comer caro es mentira.

A ver dicen, comer saludable es caro. Lo estación es más saludable porque tiene más nutrientes y es más barato. Puedes comer frutas, verduras, algo de carne y legumbres.

Con un kilo de legumbres comen cuatro personas, cuatro comidas y es baratísimo.

Y las galletitas...

La galletita sería como la salchicha (de la carne) porque es básicamente lo que sobra de todo lo que se procesa del trigo, la pasta, o la harina.

Entonces (Lee los ingredientes en la pantalla) esta es una galletita de azúcar porque el primer ingrediente que contiene es azúcar.

Manteca de palma, ese es un derivado del aceite que está comprobado que tiene mayor riesgo de sobrepeso.

La industria genera la composición de grasa y azúcar porque sabe que estimula el centro del placer en el cerebro, que lo que te hace es comer más.