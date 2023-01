Obesidad, hábitos y un traspié de Virginia Busnelli

El problema de Busnelli consiste en que, para fundamentar su propósito, ella subestima a los 'influencers', dueños de las redes sociales, y complejiza el tema, lo convierte en algo casi áspero, arduo, difícil, y su lenguaje comienza a circunscribirse a médicos como ella y otros profesionales de la salud.

En cambio quienes ella visualizan como 'competidores' en la torta del negocio tienen formas de comunicación más eficientes en el uso de las redes sociales, generan otras formas de contacto con el universo de interesados potenciales e incorporan otras temáticas que Busnelli no considera tal como es la psicología, que tanto tiene que ver con las adicciones.

El lobby

Son problemas a menudo diferentes el sobrepeso de la DBT (Diabetes, que puede ser tipo 1 o tipo 2 o gestacional). Pero aún en los casos en que no son diferentes, medicar una DBT no debería ni reemplazar ni impedir el trabajo de fondo en relación a los cambios necesarios en un paciente.

La gente como Busnelli puede afirmar, con mucha razón, que hay casos de riesgo de vida, en los que debe atenderse con urgencia a un paciente que no consigue lograr una actitud diferente o no tiene ya tiempo suficiente para esperar al cambio. Ok. Pero hay una cantidad de personas que sí está dispuesta al cambio, le interesan intercambiar experiencias, aprecian conocer los testimonios de quienes lo lograron, y así se crean redes de afinidad y hasta de mantenimiento del esfuerzo.

El disparador del 'directo' en Instagram de la médica Busnelli fue lo que ella consideró "opiniones adversas", y según ella "desinformadas", acerca del consumo de la medicación Semaglutide, un desarrollo del laboratorio Novo Nordisk que llegó al mercado con las marcas Ozempic, Wegovy o Rybelsus.

Sin embargo es una aberración circunscribir todo a lo farmacológico. No hay cambio verdadero ni redención ni satisfacción ni recuperación de la autoestima sin un cambio de actitud del paciente. Y para ello se requiere lograr un nivel de conciencia sobre el problema. De lo contrario, todo es precario, efímero, casi frívolo y termina resultando, además, harto oneroso. Educar dignifica.

Es menester trabajar sobre los hábitos de las personas. Limitarse a imponer cambios es aceptar una dictadura sobre el cuerpo y la mente propia. Las modificaciones valiosas siempre son voluntarias porque para eso existe el libre albedrío que diferencia a la humanidad de las bestias.

El problema de Busnelli es que tanto a ella como al lobby farmacológico se les escapa un público que intenta rescatar lo natural y que es creciente por el empoderamiento que está sucediendo en muchas personas acerca del valor de su voluntad para el cambio.

Y aquí llegamos a un tema decisivo: Así como para disparar el cambio es decisivo el evangelista o educador o concientizador, en otro capítulo de un proceso de recuperación de la salud es decisiva la motivación. Es muy posible que la depresión o el desaliento invadan a quien lo intenta, la tentación de arrojar todo el esfuerzo por la borda y declararse derrotado y, en esa etapa, un motivador tiene un rol decisivo. Algunos profesionales de la salud lo aceptan, otros son consumidos por su vanidad.

La médica Busnelli parece enojada con quienes evangelizan desde redes sociales y cuentan sus testimonios de cómo lo lograron sin fármacos cuando ella, en verdad, debería establecer una alianza con esos casos exitosos porque el propósito es el mismo, probablemente: la salud del prójimo. Por las consideraciones que recibieron los dichos de Busnelli en Instagram, el público más joven no acompaña esa suerte de tolerancia que lleva a priorizar lo farmacológico en la lucha contra la obesidad. Es la antítesis de un sano hedonismo, valor convertido en pilar de la sociedad contemporánea.

Algo más 1: persistir en las convicciones propias está muy bien pero cuestionar otras experiencias, en especial si son exitosas, es un error. Todo debería sumar para derrotar al enemigo común. El ego y los intereses comerciales, a veces, son mala compañía.

Algo más 2: incursionar en redes sociales y suponer que no habrá polémicas, críticas y cachetazos es vivir una ficción. Exponerse tiene un costo. Pero tampoco exagerar. The show must go on.

