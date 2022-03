Los adventistas de New York entendieron todo

De acuerdo a dicho portal, Living Manna planea operar de manera muy similar a una iglesia tradicional en la que los miembros ocupan un espacio físico. “La única diferencia es que (los miembros) provendrán de todo el mundo”, dijo Jules. “Serán instruidos en las enseñanzas de la Iglesia Adventista, y tendremos elecciones como cualquier otra iglesia; todas las actividades auxiliares estarán representadas en la iglesia virtual”.

Los miembros de Living Manna utilizarán Adventist Giving en línea para devolver los diezmos y dar ofrendas. Como iglesia virtual, Living Manna también operará siete días a la semana por medio de diversos programas variados en línea que se ocupan de la vida diaria, las finanzas y la salud mental, entre otras cosas.

Ivor Myers, pastor de la nueva iglesia virtual votada por la Asociación del Noreste, explicó que la base de Myers estará en la Universidad Oakwood en Huntsville, Alabama, mientras que la iglesia virtual es una entidad votada por la Asociación del Noreste con sede en Jamaica, Nueva York.

image.png Junta Directiva de la Asociación Adventistas del Noreste, con sede en Jamaica, Nueva York, Estados Unidos

Esto, sin dudas, chocó con la idea de muchos Ancianos, muy conservadores por lo general, quienes se fijan hasta cómo van vestidos los fieles los sábados a las iglesias.

Jules desafió sin filtro:

No me preocupa que las personas dejen los templos para asistir a una iglesia virtual. Siempre he dicho que si un pastor tiene miedo de perder miembros en otra congregación, otro predicador o cualquier otro establecimiento del lugar, es porque es mejor perderlos. Si uno hace lo correcto y las personas aun así se van, hay libertad de hacerlo. Uno hace lo mejor que puede para ministrar a otros No me preocupa que las personas dejen los templos para asistir a una iglesia virtual. Siempre he dicho que si un pastor tiene miedo de perder miembros en otra congregación, otro predicador o cualquier otro establecimiento del lugar, es porque es mejor perderlos. Si uno hace lo correcto y las personas aun así se van, hay libertad de hacerlo. Uno hace lo mejor que puede para ministrar a otros

“La iglesia en línea no es para todos, pero es para algunos, y ese número de personas es muy grande”, dijo Myers. “Hay personas que no ingresarán nunca a un templo, pero miran los cultos en línea. No queremos aparecer como la competencia o una amenaza para la iglesia. Es por ello que nuestro énfasis no es trasladar miembros adventistas a Living Manna sino conseguir nuevos miembros que aún no están en la iglesia. Anhelamos también ayudar a llenar otras iglesias”.

Vacunación contra COVID-19 en las iglesias adventistas

Mientras en algunas ciudades y países, las asociaciones pegaron el grito en el cielo por la obligatoriedad de contar con esquema completo para asistir a eventos masivos, incluidos los religiosos, con cuestionamiento del tipo “no podemos pedirle a las personas que se vayan por no estar vacunadas porque la casa de Dios está abierta para todos”, las iglesias neoyorquinas se unieron para liderar una campaña civil de vacunación.

En agosto de 2021, Jimmy Chacha se inmunizó contra el COVID-19 en una de las clínicas móviles de vacunación afuera de la Iglesia Adventista de Corona en Queens.

"Opté por vacunarme ya que es la seguridad para mí y la de toda mi familia. El proceso lo vi tan fácil: me tomaron los datos el ID y el enfermero este me inyectó. En verdad, no sentí el dolor y creo que es algo muy bueno", compartió, Chacha, su experiencia al medio NY1 Noticias.

Esta es una de las clínicas móviles que estuvieron vacunando a neoyorquinos contra el coronavirus durante el Fin de semana de la Fe, una iniciativa del gobierno de la ciudad que en tres días, desde el viernes, se ubicaron afuera de unos 50 centros religiosos de los cinco condados.

Edna Faulknar de Iglesia Adventista de Corona, señaló al respecto:

Es muy importante porque en Corona era el epicentro de la pandemia y nuestra gente de la comunidad necesita tener acceso a la vacuna para protegerse y para protegernos todos Es muy importante porque en Corona era el epicentro de la pandemia y nuestra gente de la comunidad necesita tener acceso a la vacuna para protegerse y para protegernos todos

Desde Argentina, nuestras bendiciones y, ¡feliz sábado!