He aquí 5 batidos para la memoria y prevenir Alzheimer

Este trastorno implica cambios en la memoria, el pensamiento y el juicio que pueden interferir en la calidad de vida de la persona.

Ahora, si bien, se cree que el factor de riesgo predominante es la edad, también los antecedentes familiares y los hábitos como la dieta, podrían tener un impacto en la aparición del Alzheimer.

¿Qué tomar para la memoria?

La dietista Molly Hembree detalla en Eat This, Not That, que "el patrón dietético más relacionado con la protección contra la enfermedad de Alzheimer es la Dieta Mediterránea".

Y continúa:

"Una excelente opción de bebida que se alinea con la dieta mediterránea para proteger la salud del cerebro incluye un batido bien hecho".

Si usted ha hecho batidos antes, podrá notar que las recetas más populares incluyen frutas, leche o yogur. También, dice Hembree, puede añadir proteínas como nueces, granos integrales o vegetales que vayan acorde con la dieta mediterránea.

La dietista explica la razón:

"La fruta ofrece un toque natural de dulzura, mientras que la leche o el yogur brindan cremosidad, las proteínas ayudan a mantener a raya el hambre, los granos integrales aumentan la fibra y las verduras agregan vitaminas y minerales adicionales".

Batido para la memoria y prevenir Alzheimer

Estas son algunas opciones de batidos, con alimentos buenos para el cerebro y la memoria, que podrían ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer. Son recetas de la reconocida dietista Molly Hembree para Eat This, Not That:

Opción 1

1 taza de fresas + 1 taza de yogur + 1/4 taza de almendras + 1/4 de taza de avena

Opción 2

1 plátano mediano + 1 taza de leche de soya sin azúcar + 1 cucharada de proteína de vainilla en polvo + 1/4 taza de calabaza enlatada

Opción 3

1/2 taza de mango + 1/2 taza de piña + 1 taza de leche descremada + 2 cucharadas de semillas de chía + 1 taza de espinacas frescas

Opción 4

1 manzana mediana + 1 taza de leche de almendras light + 2 cucharadas de mantequilla de maní + 1/4 taza de avena

Opción 5

1 taza de arándanos + 1 taza de leche de avena light + 1/2 taza de tofu sedoso + 1/2 taza de coliflor

Agregue hielo y agua según sea necesario para lograr la consistencia adecuada, recomienda la dietista.

Más contenido de Urgente24

Este alimento para bajar colesterol no puede faltar en casa

Alimento: Estas son las semillas número 1 para los huesos

Mira este truco para mejorar la memoria en 90 segundos

Si tu personalidad es esta, hay riesgo de Alzheimer

Beber esto en el desayuno mejora tu memoria, dice experto