5 ejercicios para calmar dolor de espalda y dormir mejor

Si te duele la espalda cuando te acuestas en la cama, y sientes las caderas tensas cuando te pones de lado, sigue esta rutina de ejercicios de Stephanie Mansour, presentadora del "Step It Up With Stpeh", entrenadora y periodista, quien le reveló a CNN, cinco sencillos estiramientos para relajar la parte inferior de tu cuerpo, reducir el dolor de espaldas y dormir plácidamente.