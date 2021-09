Inflación de 10.000% y, ¿fake news de Alberto Fernández?

image.png La inflación que genera la política argentina hace estragos sobre sus habitantes.

El analista de mercados, Christian Buteler, se sumó a Marull y agregó:

Fuerte salto del precio de la carne en términos reales a finales del 2019. Salto que no parece ser causado ni por el precio internacional ni por el precio de Liniers. ¿Habrá sido un salto para cubrirse de posibles intervenciones?

En este sentido, Buteler ejemplificó:

A fines del 2019, un amigo que tiene una casa de revestimientos para sanitarios recibió una lista de precios con subas del 200%, acto inmediato se comunican con el proveedor para saber si era un error. No, no era un error, la respuesta fue la siguiente: - Tranquilo, subimos los precios de listas, pero a partir de ahora las ventas serán sobre el precio de lista menos un porcentaje de descuento. Hoy, el precio sigue igual. - ¿Y para qué suben el precio de lista? - Si el nuevo gobierno quiere congelar precios, cuando asuma será a precio de lista

Lo cierto es que en caso de la carne, resulta insólito que Fernández celebre una baja insignificante de la carne cuando su precio interanual subió casi 80%.

A su vez, el cepo a la carne terminó beneficiando a países vecinos, como Paraguay, que logró récord de ingresos por exportación de carne: US$1.134 millones en el acumulado de enero a agosto 2021, aumentó 71,4% interanual mismo período. Se exportó 238.473 toneladas.

En este marco, el país limítrofe logró consolidarse como principal proveedor de carne de Chile. Entre enero y julio de este año Paraguay exportó 79.022 toneladas de carne bovina al mercado chileno, experimentando un significativo crecimiento del 66% en comparación a las 47.636 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile.

Más allá de la carne, la inflación que genera la política argentina no para de destruir la moneda nacional y el poder adquisitivo de la clase media y baja. El economista Diego Giacomini hizo un crudo análisis:

Contra diciembre 2001, la inflación minorista acumularía +10.012% entre enero 2002 - agosto 2021. Esta es una aproximación a la inmoralidad de la casta política y a la magnitud del saqueo del Banco Central vía su instrumento del robo llamado peso