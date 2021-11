Hace 50 años que la dama va al cielo con Led Zeppelin

La fría respuesta de público y crítica al 'Led Zeppelin III' afectó mucho al grupo. Algunos críticos los acusaron de ser solo una banda famosa que copiaba temas de maestros del blues. Aún acostumbrados a los ataques, aquello afectó mucho a Jimmy Page.

Así que ellos respondieron con una idea osada: un disco de portada enigmática en la que no se encontraba el nombre de sus autores por ningún lado. Tan solo 4 misteriosos símbolos en el lomo que - entonces no se sabía - representaban a los miembros del grupo.

Led Zeppelin - Stairway to Heaven (Subtítulos en Español/Inglés) HQ

La letra

Pero ¿de qué trata la letra de 'Stairway to Heaven'?

Robert Plant, cantante de la ex banda y autor de la letra, dijo al locutor Uncle Joe Benson, en el programa 'Ultimate Classic Rock Nights':

Es una canción muy buena. La construcción es excelente. Es uno de esos momentos musicales que podría mantenerse por sí solo sin necesidad de que nadie lo cante. De hecho, ahora mismo podría volver a triunfar sin nadie que la cantase. Estoy seguro.

En cuanto a la letra, ahora mismo no me siento identificado con ella. No tendría la intención de escribir algo parecido a aquella letra abstracta ahora mismo. Incluso vocalmente no estoy convencido.

Plant nunca fue preciso sobre el significado. Sí dijo que la escribió rápido, un golpe de inspiración: “Por alguna razón estaba enojado, agarré un lápiz y me puse a escribir. Las palabras empezaron a salir”.

Mucha especulación sobre la letra deriva de la influencia del guitarrista Page porque él era seguidor del ocultista Aleister Crowley, incluso compró su mansión junto al Lago Ness.

Carlos Marcos, en el diario El País, de Madrid, recordó que en la biografía sobre el grupo, 'Cuando los gigantes caminaban sobre la Tierra', de Mick Wall, Kenneth Anger, discípulo de Crowley y amigo de Page, dice:

Stairway… es la canción más luciferina [sic] del grupo. Para cualquiera que sepa de ocultismo, 'las sombras más altas que nuestras almas' y 'mi espíritu que llora por marcharse', sugieren un deseo de vuelta al mundo perdido.

Pero, Marcos agrega que una entrevista con la revista inglesa Q, Plant dijo: “Todo eso de que es satánica es una basura”.

Algunos dicen que si el disco se escucha al revés dice: “Aquí está mi dulce Satán”.

No obstante Plant aseguró: “No hay nada, es todo una boludez".

Chris Salewicz en 'Jimmy Page. La biografía definitiva', afirmó sobre la letra: “Trata sobre el materialismo, sobre aquellos que creen que las posesiones pueden llevarnos a la salvación. Todo personificado en una mujer que cree que todo lo que brilla es oro y que le servirá para comprar una escalera al cielo”.

Marcos: "Curiosa teoría esta, conociendo que los autores, Led Zeppelin, llevaban una vida de lujos y excesos desorbitados."

En 2012, Led Zeppelin recibió el Kennedy Center Honors, y Barack Obama, quien era el Presidente, ofreció un discurso ante los 3 miembros vivos, Page, Plant y John Paul Jones (John Bonham falleció).

Un periodista le preguntó a Page sobre 'Stairway to Heaven' y él dijo en público:

Me dijo [Plant] que se sentía bloqueado, así que tuve una idea: imagina que estas caminando dentro de un túnel oscuro y que a lo lejos hay una luz por donde ves la salida. La oscuridad significa el sentimiento vacío y la luz representa la vida. Apenas le propuse la idea, él escribió la canción. La gente cree que es una letra oscura, pero no. Robert lo metaforizó y lo hizo complicado, pero en realidad tiene un significado simple: la búsqueda de la esperanza. Sentirte perdido y encontrar la vida. Eso significa la escalera al cielo.

¿Será la versión definitiva?

Led Zeppelin - Stairway To Heaven (Escalera al Cielo)

Hay una dama que está segura

de que todo lo que reluce es oro,

y está comprando una escalera al cielo,

y cuando llega allí

sabe si las tiendas están cerradas,

con una palabra puede conseguir

lo que vino a buscar.

Y está comprando una escalera al cielo

Hay una señal en la pared

pero quiere estar segura,

ya sabes, a veces las palabras tiene dos significados.

En el árbol al lado del arroyo

hay un pájaro cantor que canta:

A veces todos nuestros pensamientos son dudas.

Uh, hace que me pregunte,

uh, hace que me pregunte.

Hay una sensación que tengo cuando miro hacia el oeste,

y mi espíritu está gritando por(que quiere) marcharse.

En mis pensamientos he visto anillos de humo

a través de los árboles,

y las voces de los que permanecen mirando.

Uh, hace que me pregunte,

uh, hace que me pregunte.

Y se dice en susurros que pronto,

si todos nosotros decimos la melodía,

entonces el gaitero nos guiará a la razón.

y un nuevo día nacerá para aquellos que aguantan,

y el bosque devolverá un eco con carcajadas.