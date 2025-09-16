Vélez y Racing ponen primera en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Desde las 19 hs., en el Estadio José Amalfitani, el Fortín recibe a la Academia en lo que representa el partido más importante del año para ambos.
en vivo COPA LIBERTADORES
Vélez 0 - Racing 1: la Academia huele sangre por la expulsión del Fortín
Desde las 19 hs., Vélez recibe a Racing por el partido de ida de los cuartos de final. El Fortín juega con uno menos por la expulsión de Magallán.
EN VIVO
-
20:51
El Fortín va con las últimas energías y la Academia busca poner paños fríos
-
20:44
[VAR] ROJA ANULADA A NARDONI: El árbitro determinó que el contacto entre Nardoni y Bouzat no era para tarjeta
-
20:43
TARJETA ROJA EN RACING: Nardoni ve la roja directa por una pierna alta contra Bouzat
-
20:35
El Fortín no afloja y va por el empate con uno menos; del otro lado, la Academia tiene campo abierto para marcar el segundo
-
20:25
[VAR] GOL ANULADO - VIDEO: En el centro desde el córner, la curva de de la pelota hizo que saliera de la cancha en el trayecto hacia el área
-
20:24
¡GOL DE VÉLEZ! Quiros captura una pelota perdida en el área y pone el 1-1
-
20:15
¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez marca el 1-0
-
20:07
Comienza el 2T
-
19:50
Final del 1T
-
19:43
TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Lisandro Magallán ve la segunda amarilla y se va expulsado
-
19:41
La velocidad y la fricción se apoderan de un partido a puro vértigo
-
19:28
El Fortín no detecta los espacios a espaldas de los mediocampistas de la Academia: allí puede hacerle daño
-
19:18
Una muralla [VIDEO]: Cambeses se puso firme como una roca y le tapó un dificilísimo mano a mano a Santos
-
19:09
El 2 vs. el 9: el duelo a puro manotazo y rigor físico que se libra en el fondo de Vélez y la delantera de Racing
-
19:06
El local adopta una postura más protagonista, mientras que el visitante repliega y espera
-
19:00
Comienza el partido
-
18:51
TV: Dónde ver Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
-
18:41
Bombazo en Racing: Costas pone un defensor clave como delantero
-
18:39
Durísima baja de último momento en Vélez: afuera su goleador y referente
-
18:30
Guillermo Barros Schelotto y el baluarte de Racing que le preocupa: "Tenemos que estar alerta"
-
18:27
A Costas no le tiembla el pulso: sacó a su capitán por bajo rendimiento
-
18:20
Equipos confirmados en Vélez y Racing
Deja tu comentario