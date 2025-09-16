urgente24
en vivo COPA LIBERTADORES

Vélez 0 - Racing 1: la Academia huele sangre por la expulsión del Fortín

Vélez vs. Racing

Vélez vs. Racing

FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA
Vélez vs. Racing

Vélez vs. Racing

FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Desde las 19 hs., Vélez recibe a Racing por el partido de ida de los cuartos de final. El Fortín juega con uno menos por la expulsión de Magallán.

16 de septiembre de 2025 - 18:22

EN VIVO

Vélez y Racing ponen primera en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Desde las 19 hs., en el Estadio José Amalfitani, el Fortín recibe a la Academia en lo que representa el partido más importante del año para ambos.

Embed
Live Blog Post

El Fortín va con las últimas energías y la Academia busca poner paños fríos

Live Blog Post

[VAR] ROJA ANULADA A NARDONI: El árbitro determinó que el contacto entre Nardoni y Bouzat no era para tarjeta

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN RACING: Nardoni ve la roja directa por una pierna alta contra Bouzat

Live Blog Post

El Fortín no afloja y va por el empate con uno menos; del otro lado, la Academia tiene campo abierto para marcar el segundo

Live Blog Post

[VAR] GOL ANULADO - VIDEO: En el centro desde el córner, la curva de de la pelota hizo que saliera de la cancha en el trayecto hacia el área

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968094815590994391&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡GOL DE VÉLEZ! Quiros captura una pelota perdida en el área y pone el 1-1

Live Blog Post

¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez marca el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968091824863470036&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Lisandro Magallán ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post

La velocidad y la fricción se apoderan de un partido a puro vértigo

Live Blog Post

El Fortín no detecta los espacios a espaldas de los mediocampistas de la Academia: allí puede hacerle daño

Live Blog Post

Una muralla [VIDEO]: Cambeses se puso firme como una roca y le tapó un dificilísimo mano a mano a Santos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968076802250666225&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El 2 vs. el 9: el duelo a puro manotazo y rigor físico que se libra en el fondo de Vélez y la delantera de Racing

Lisandro Magallán y Maravilla Martínez ya dieron indicios de lo que será la contienda. A puro choque y algún brazo levantado de más, ya se cruzaron varias veces. El central es el encargado de marcar al goleador.

Live Blog Post

El local adopta una postura más protagonista, mientras que el visitante repliega y espera

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

TV: Dónde ver Vélez vs. Racing por Copa Libertadores

El cotejo es transmitido por cable y también vía streaming. Fox Sports es el canal que lo transmite en el primer caso, mientras que en el segundo va por Disney+

Live Blog Post

Bombazo en Racing: Costas pone un defensor clave como delantero

Gastón Martirena tendrá una posición más ofensiva esta jornada. Aunque se trata de un defensor carrilero con vocación de ataque, en esta oportunidad Costas lo usa como un arma más ofensiva que de costumbre. Las razones se esconden detrás de una partida de Maxi Salas que todavía no pudo suplir.

Live Blog Post

Durísima baja de último momento en Vélez: afuera su goleador y referente

El Fortín sale con Imanol Machuca como delantero centro, en lugar de Braian Romero. Tras esperarlo hasta último momento, finalmente el ex River no estará en el once titular a causa de una molestia física que le apareció en el la final de la Supercopa Argentina ante Central Córdoba.

Live Blog Post

Guillermo Barros Schelotto y el baluarte de Racing que le preocupa: "Tenemos que estar alerta"

En la previa del cotejo, el entrenador del Fortín expresó: "Del equipo campeón de la Sudamericana se le fueron jugadores muy importantes, como Martínez, Salas y Quinteros. Pero se reforzó y seguramente va a alcanzar ese nivel. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que llegue a ese nivel que tuvo".

"Tiene un técnico que evidentemente le ha agregado una cuota emocional que aparece en momentos difíciles. Este es un momento en donde tenemos que estar alerta de que no aparezca esa cuota, y alerta de los jugadores de Racing, que es lo que más nos preocupa", agregó.

Live Blog Post

A Costas no le tiembla el pulso: sacó a su capitán por bajo rendimiento

El entrenador de la Academia decidió volver a apostar por Cambeses en el arco. Ante el bajo nivel de Arias, capitán y referente del grupo, Costas le da aire fresco a los tres palos desde el banco. Ya había usado a Cambeses en el último partido de Racing, ante San Lorenzo. Esta tarde repite.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Vélez y Racing

Vélez: Marchiori; Gordon, Magallán, Mammana, Gómez; Aliendro, Bouzat, Galván; Carrizo, Santos, Machuca

Racing: Cambeses; Pardo, Colombo, Sosa; Mura, Nardoni, Almendra, Rojas, Martirena; Solari, Martínez

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES