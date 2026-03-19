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Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Boca y River conocen a sus rivales

En la sede de CONMEBOL, en Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana define el tablero de la fase de grupos.

19 de marzo de 2026 - 20:21
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen sus grupos confirmados

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen sus grupos confirmados

FOTO NA

La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tienen definidos sus grupos luego de un sorteo que volvió a atraer toda la atención del continente. De esta manera, quedó formalmente inaugurado el inicio de la nueva temporada de los torneos de América del Sur.

Tras la ceremonia realizada en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay, quedaron los calendarios definidos y el tablero completo. Así, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen en marcha una temporada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y la búsqueda de un nuevo campeón.

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Lo mismo para River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra en la Sudamericana.

Copa Libertadores

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:

Grupo E:

Grupo F:

Grupo G:

Grupo H:

Copa Sudamericana: River se salva de la altura y Racing vuelve donde gritó campeón por última vez

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud

Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo

Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra

Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central

Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo

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