La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tienen definidos sus grupos luego de un sorteo que volvió a atraer toda la atención del continente. De esta manera, quedó formalmente inaugurado el inicio de la nueva temporada de los torneos de América del Sur.
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Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Boca y River conocen a sus rivales
En la sede de CONMEBOL, en Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana define el tablero de la fase de grupos.
Tras la ceremonia realizada en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay, quedaron los calendarios definidos y el tablero completo. Así, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen en marcha una temporada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y la búsqueda de un nuevo campeón.
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Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Rosario Central y Platense serán los representantes argentinos en la Libertadores y ya conocen los rivales que deberán vencer en fase de grupos para llegar lo más lejos posible.
Lo mismo para River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra en la Sudamericana.
Copa Libertadores
Grupo A:
Grupo B:
Grupo C:
Grupo D:
Grupo E:
Grupo F:
Grupo G:
Grupo H:
Copa Sudamericana: River se salva de la altura y Racing vuelve donde gritó campeón por última vez
Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético
Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud
Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins
Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta
Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo
Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra
Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central
Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo