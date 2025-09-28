en vivo MUNDIAL SUB 20 Selección Argentina 3 - Cuba 1: La Albiceleste se impone a pesar de un bochornoso arbitraje

La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista @Argentina La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista @Argentina

La Selección Argentina dio una muestra de carácter en el debut del Mundial Sub 20: ganó a pesar de sufrir una incorrecta expulsión y de un penal no cobrado.