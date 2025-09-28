urgente24
en vivo MUNDIAL SUB 20

Selección Argentina 3 - Cuba 1: La Albiceleste se impone a pesar de un bochornoso arbitraje

La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista

La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista

@Argentina
La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista

La Selección Argentina tiró a la cancha toda su jerarquía en el debut mundialista

@Argentina

La Selección Argentina dio una muestra de carácter en el debut del Mundial Sub 20: ganó a pesar de sufrir una incorrecta expulsión y de un penal no cobrado.

28 de septiembre de 2025 - 19:33

EN VIVO

La Selección Argentina juega ante Cuba en la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Será el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo, que comenzó el 27 de septiembre y va hasta el 19 de octubre.

La Selección Argentina pone primera en la Copa del Mundo. Ubicado en el Grupo D, comparte zona con Italia, Australia y Cuba. Italia y Australia ya jugaron el primer encuentro del grupo, con victoria para los italianos por 1 a 0.

Es un partido complejo el que disputa la Albiceleste ante Cuba. El conjunto argentino no solo juega ante el combinado rival, sino también contra el árbitro del cotejo, Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, de Malasia.

Al minuto 10, cuando Argentina ya ganaba 1 a 0 con un gol de Alejo Sarco, decidió cobrar una falta inexistente del defensor Santi Fernández, y no contento con eso también le mostró la roja directa. Por si quedaban dudas, fue a revisarla al VAR y ratificó su decisión.

Si ya había sido insólita esa determinación, al minuto 12 fue al VAR a ver un clarísimo penal sobre Sarco que comete el arquero cubano, pero tras chequearlo con la tecnología decidió que no era falta.

Live Blog Post

Final del partido: Argentina superó 3 a 1 a Cuba

Live Blog Post

¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Sablazo de Subiabre para poner el 3 a 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972464626999709905&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La Albiceleste está cerca del tercero, pero también debe estar muy atento a los contragolpes en velocidad de Cuba

Live Blog Post

Tac, tac, tac, Argentina se florea: se junta a través del pase, hace correr a Cuba y se siente más fuerte que su rival a pesar de jugar con uno menos

Live Blog Post

La Albiceleste crece, asume protagonismo y se defiende como mejor le sale: teniendo la pelota

Live Blog Post

Con un jugador menos, el equipo de Diego Placente se para en un 4-4-1 y apuesta a contragolpear

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡GOL DE CUBA! VIDEO: La defensa argentina se duerme y Pérez descuenta para el rival

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972449021001150699&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Frentazo bárbaro de Sarco para poner el 2 a 0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972447118028595571&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Argentina sufrió el impacto emocional de las decisiones arbitrales y no logra estabilizarse en el partido

Live Blog Post

[VAR] Después de revisar la jugada, el árbitro decide no cobrar un claro penal para Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972443172551749778&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

[VAR] El árbitro mantiene la tarjeta roja, pero corrige y cobra tiro libre en lugar del penal

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN ARGENTINA: Tras la infracción, el árbitro le mostró la expulsión directa a Santi Fernández en una polémica decisión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972440663720435963&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡PENAL PARA CUBA! El árbitro cobró foul de Fernández en el área y le mostró la roja directa

Live Blog Post

¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: La Selección madruga con un gol de Sarco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972437887703527494&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Con la confianza en la identidad de La Nuestra: "Tener la pelota, creer en la técnica y en la personalidad"

Diego Placente habló en la previa del inicio del Mundial Sub 20. "Hay otros aspectos de cada jugador que se potencian, pero si creer en esos dotes y características del jugador argentino que se anima a hacer algo distinto", aseguró el entrenador.

"Si, la mayor mismo, el cuidar tanto la pelota. Cuando se hace tan físico tal vez perdés con otras potencias que desde lo físico te pueden ganar. Por eso hay que volver a eso, tener la pelota, a creer en la técnica y en la personalidad", expresó.

Live Blog Post

Cuáles son las selecciones que comparten el Grupo D con Argentina

La Albiceleste comparte la zona con Italia, Cuba y Australia.

Live Blog Post

Quiénes son los cracks de Argentina que juegan en Europa y no tuvieron el permiso para jugar el Mundial

La Selección Argentina sufrió algunas bajas importantes para la Copa del Mundo. Son aquellos jóvenes cracks que ya juegan en Europa y cuyos clubes, que no están obligados a cederlos, no les dieron el permiso para ser parte de la delegación mundialista.

Son Claudio Echeverri (Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa) y Anselmino (Borussia Dortmund).

Live Blog Post

TV: Dónde ver Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20

El cotejo de la Albiceleste vs. el combinado cubano va por DSports (la señal de deportes de DirecTV) y por Telefé.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Argentina y Cuba

Argentina: Barbi; Gorosito, Fernández, Ramírez, Villalba; Delgado, Acuña; Carrizo, Montoro, Andino, Sarco

Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Pinillo, Pérez; Vega, Torres, Campos; Castañer, Raballo, Quiñones

Temas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES