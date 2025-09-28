La Selección Argentina juega ante Cuba en la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Será el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo, que comenzó el 27 de septiembre y va hasta el 19 de octubre.
Selección Argentina 3 - Cuba 1: La Albiceleste se impone a pesar de un bochornoso arbitraje
La Selección Argentina dio una muestra de carácter en el debut del Mundial Sub 20: ganó a pesar de sufrir una incorrecta expulsión y de un penal no cobrado.
21:54
Final del partido: Argentina superó 3 a 1 a Cuba
21:51
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Sablazo de Subiabre para poner el 3 a 1
-
21:38
La Albiceleste está cerca del tercero, pero también debe estar muy atento a los contragolpes en velocidad de Cuba
21:25
Tac, tac, tac, Argentina se florea: se junta a través del pase, hace correr a Cuba y se siente más fuerte que su rival a pesar de jugar con uno menos
21:21
La Albiceleste crece, asume protagonismo y se defiende como mejor le sale: teniendo la pelota
21:15
Con un jugador menos, el equipo de Diego Placente se para en un 4-4-1 y apuesta a contragolpear
21:06
Comienza el 2T
20:50
Final del 1T
20:49
¡GOL DE CUBA! VIDEO: La defensa argentina se duerme y Pérez descuenta para el rival
20:41
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Frentazo bárbaro de Sarco para poner el 2 a 0
20:37
Argentina sufrió el impacto emocional de las decisiones arbitrales y no logra estabilizarse en el partido
20:22
[VAR] Después de revisar la jugada, el árbitro decide no cobrar un claro penal para Argentina
20:13
[VAR] El árbitro mantiene la tarjeta roja, pero corrige y cobra tiro libre en lugar del penal
20:14
TARJETA ROJA EN ARGENTINA: Tras la infracción, el árbitro le mostró la expulsión directa a Santi Fernández en una polémica decisión
20:10
¡PENAL PARA CUBA! El árbitro cobró foul de Fernández en el área y le mostró la roja directa
20:04
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: La Selección madruga con un gol de Sarco
20:00
Comienza el partido
19:56
Con la confianza en la identidad de La Nuestra: "Tener la pelota, creer en la técnica y en la personalidad"
19:36
Cuáles son las selecciones que comparten el Grupo D con Argentina
19:32
Quiénes son los cracks de Argentina que juegan en Europa y no tuvieron el permiso para jugar el Mundial
19:28
TV: Dónde ver Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20
19:25
Equipos confirmados en Argentina y Cuba
La Selección Argentina pone primera en la Copa del Mundo. Ubicado en el Grupo D, comparte zona con Italia, Australia y Cuba. Italia y Australia ya jugaron el primer encuentro del grupo, con victoria para los italianos por 1 a 0.
Es un partido complejo el que disputa la Albiceleste ante Cuba. El conjunto argentino no solo juega ante el combinado rival, sino también contra el árbitro del cotejo, Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, de Malasia.
Al minuto 10, cuando Argentina ya ganaba 1 a 0 con un gol de Alejo Sarco, decidió cobrar una falta inexistente del defensor Santi Fernández, y no contento con eso también le mostró la roja directa. Por si quedaban dudas, fue a revisarla al VAR y ratificó su decisión.
Si ya había sido insólita esa determinación, al minuto 12 fue al VAR a ver un clarísimo penal sobre Sarco que comete el arquero cubano, pero tras chequearlo con la tecnología decidió que no era falta.
