Rosario Central 2-0 Sp. Belgrano: el Canalla se florea en el debut de Di María

Rosario Central y Sportivo Belgrano ponen primera en la Copa Argentina. Por los 32avos de final, el Canalla y La Verde se enfrentan a partir de las 19 hs. en Santa Fe, en la cancha de Unión. Ángel Di María hace su debut oficial en la competencia más federal que tiene el fútbol nacional.
La Verde y el sueño de contragolpear
Con un resultado muy adverso, Sportivo Belgrano continúa con el plan: defender cerca de su arco, ceder la pelota al rival y esperar a tener un contraataque que pueda capitalizar. Por ahora, le cuesta muchísimo.
