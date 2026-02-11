urgente24
Rosario Central 2-0 Sp. Belgrano: el Canalla se florea en el debut de Di María

En Santa Fe, Rosario Central y Sportivo Belgrano -del Torneo Federal A-, disputan los 32avos de final de Copa Argentina. Ángel Di María hace su presentación.

11 de febrero de 2026 - 17:20

EN VIVO

Rosario Central y Sportivo Belgrano ponen primera en la Copa Argentina. Por los 32avos de final, el Canalla y La Verde se enfrentan a partir de las 19 hs. en Santa Fe, en la cancha de Unión. Ángel Di María hace su debut oficial en la competencia más federal que tiene el fútbol nacional.

Ángel Di María jugó finales de Champions League, jugó final de un Mundial, también de Juegos Olímpicos y Copa América. Además de Supercopas de Europa, sumado a partidos importantes en España, Portugal, Francia o Inglaterra. Pero nunca había jugado Copa Argentina.

El Fideo hace su debut en el certamen ante Sportivo Belgrano, del Torneo Regional Amateur. Si eso representa ya una gran diferencia, lo es todavía más por el rodaje que tiene cada equipo en la temporada.

Mientras el Canalla lleva ya algunos partidos en el Torneo Apertura 2026, Sportivo Belgrano no juega hace cuatro meses.

El último encuentro de Central fue el sábado pasado. El último encuentro de Sp. Belgrano fue en octubre de 2025. Tras caer en el Reducido, La Verde no volvió a tener partidos oficiales en el calendario, y está a la espera de que el Torneo Federal A se reanude.

La Verde y el sueño de contragolpear

Con un resultado muy adverso, Sportivo Belgrano continúa con el plan: defender cerca de su arco, ceder la pelota al rival y esperar a tener un contraataque que pueda capitalizar. Por ahora, le cuesta muchísimo.

El revelador porcentaje que explica el partido

En la posesión, Rosario Central lleva un 77%, frente al escaso 33% de Sportivo Belgrano. El dominio del Canalla es muy amplio.

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Véliz le pone un moño a una gran jugada colectiva

Sp. Belgrano se carga de amarillas: ya lleva cuatro jugadores amonestados

El Canalla no especula: domina la pelota con intensidad y va en busca del segundo gol

Central se florea. Toca la pelota, encuentra espacios y se muestra muy activo. Cuando la pierde, la recupera muy rápido. Cero especulación: quiere hacer otro.

¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Fernández llegó embalado, no lo vio nadie y pone el 1-0

Comienza el partido

¡A puro aguante e ilusión! VIDEO: El banderazo de los hinchas de Sp. Belgrano al equipo, con el sueño de dar el batacazo

Formación confirmada en Sportivo Belgrano

Martina; Flores, Pennesi, Ferreyra, Caviglia; Ferrero, Lehmann, Bassani, Mercado; Pastorelli, Churchi

Formación confirmada en Rosario Central

Broun; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Pizarro, Ibarra, Giménez; Di María, Fernández, Véliz

Dónde juega Sportivo Belgrano y a qué ciudad pertenece

Al este de Córdoba capital, casi a mitad de camino entre esa ciudad y Santa Fe, se encuentra San Francisco. La pequeña San Francisco, ciudad de cabecera del departamento de San Justo, todavía provincia de Córdoba, alberga a Sportivo Belgrano.

La Verde, como lo apodan popularmente, se desempeña en el Torneo Federal A, una de las categorías más bajas del fútbol argentino. En 2025 estuvo a punto de lograr el ascenso, pero cayó en semifinales del Reducido ante Atlético Rafaela.

La suerte le sonríe a Central contra equipos cordobeses: la racha que buscará romper Sportivo Belgrano

Rosario Central nunca perdió, por Copa Argentina, ante rivales de la provincia de Córdoba. Se enfrentó contra ellos en tres oportunidades: dos ante Belgrano y otra ante Talleres. Al Pirata le ganó en octavos de final y en semifinales, y al Matador le ganó en 16avos.

El otro partido de miércoles de Copa Argentina: el Ferroviario pone primera en el norte argentino

Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenta a Gimnasia de Jujuy. Desde las 21.15, el Ferroviario y el Lobo juegan en Salta por los 32avos de final.

TV: Dónde ver Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

El partido se transmite por TyC Sports.

Quién será el árbitro del encuentro

Leandro Rey Hilfer.

Posibles formaciones

Rosario Central: Broun; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Ibarra, Pizarro; Giménez, Di María, Fernández; Véliz.

Sportivo Belgrano: Martina; Ferreyra, Flores, Pennesi, Ferrero; Churchi, Caviglia, Bassani, Pastorelli; Lehmann, Mercado.

