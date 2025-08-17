River y Godoy Cruz juegan en el Monumental por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura. Desde las 18.30, el Millonario y el Tomba se enfrentan en medio de realidades distintas en el plano local aunque similares en el internacional.
River 4 - Godoy Cruz 2: el Millonario sortea contratiempos y se impone
River y Godoy Cruz brindan un verdadero espectáculo en el Monumental. Aunque con contratiempos, el Millonario se impone en Núñez.
EN VIVO
-
20:24
VIDEO: [VAR] Gol anulado a GC por offside y respira todo River
-
20:01
Menos creativo y más vertical, River mantiene la intensidad
-
19:56
Con la salida de Quintero, el Millonario pierde poderío ofensivo pero Galarza es una bocanada necesaria
-
19:47
¡Gol de River! VIDEO: Driussi aprovechó una indecisión en el área y la picó para poner el 4 a 2
-
19:44
Panorama desafiante: Juanfer Quintero se fue reemplazado por un dolor en la rodilla
-
19:43
Comienza el 2T
-
19:25
Final del 1T
-
19:24
¡Gol de River! VIDEO: Galoppo llegó de cabeza, marcó doblete y el 3 a 2
-
19:15
GC se anima y modifica su sistema ante un Millonario golpeado
-
19:04
Malas noticias para el Millonario: Fabricio Bustos se retira lesionado por un posible esguince de tobillo
-
19:00
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Auzmendi definió fuerte al medio y puso el 2 a 2
-
19:00
¡Penal para GC! El Tomba estuvo atento para robar y contragolpear al Millonario
-
18:53
¡Gol de River! VIDEO: Galoppo pisó el área, capturó una pelota perdida y puso el 2 a 1
-
18:50
¿Por qué Juanfer Quintero está jugando tan atrás en el campo?
-
18:44
Claro el parado de ambos equipos: del protagonismo con pelota a la reacción tras la pérdida
-
18:41
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: memorable corrida de Andino, pase al medio y gol de Auzmendi
-
18:37
¡Gol de River! VIDEO: Driussi metió un zapatazo inesperado y la colgó del ángulo para el 1 a 0
-
18:30
Comienza el partido
-
17:46
Godoy Cruz estrena nuevo DT en el Clausura, en medio de un presente turbulento
-
18:10
Quién es Bautista Dadín, el juvenil de 19 años que debuta en River
-
17:44
Qué resultado necesita River para quedar puntero de la Zona B
-
17:37
Equipos confirmados en River y Godoy Cruz
Tanto River como Godoy Cruz disputan el duelo en Núñez con un ojo puesto en lo que sucederá la semana que viene. Ambos tienen compromisos por octavos de final de copa, y ninguno de los dos tiene todavía el boleto sellado a la próxima instancia.
Por Copa Libertadores, River juega el jueves que viene el partido de vuelta ante Libertad, tras el 0 a 0 conseguido en el ida, jugado en Paraguay.
Por Copa Sudamericana, el Tomba recibirá, también el jueves que viene, al Atlético Mineiro. En el duelo de ida, en Brasil, cayó por 2 a 1.
Sin embargo, la realidad en el plano local es ciertamente distinta para Millonarios y Tombinos. Si el equipo de Marcelo Gallardo gana podrá subirse a la punta de la Zona B del campeonato. Por su parte, los mendocinos necesitan sumar para salir del fondo de la tabla; marchan anteúltimos, solo por delante de Independiente.
