River 4 - Godoy Cruz 2: el Millonario sortea contratiempos y se impone

Live Blog Post

Claro el parado de ambos equipos: del protagonismo con pelota a la reacción tras la pérdida

El Tomba espera en un 4-5-1 y se defiende cerca de su arco. El plan es el que se implementó a la perfección en el gol: esperar agazapado para contragolpear.

El Millonario se planta en campo rival con un 3-5-2 que a veces se hace un 3-4-1-2 o 3-4-3, en función de la rotación de los jugadores.