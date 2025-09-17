River y Palmeiras ponen primera en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores. A partir de las 21.30, el Millonario y el Verdao se enfrentan en un Monumental que sabe que recibe a uno de los mejores equipos del continente.
River 1 - Palmeiras 2: el Millonario cambió la cara y busca enmendar sus errores
Tras un flojo primer tiempo, River va en busca de revertir el resultado ante un Palmeiras muy superior. Víctor Roque y Gustavo Gómez hicieron los goles.
23:23
River va a buscar el empate con lo último que tiene en un final para el infarto
23:17
¡GOL DE RIVER! VIDEO: El remate de Martínez Quarta se desvió y el defensor pone las cosas 2 a 1
23:11
[VAR] El árbitro no convalida la infracción de Weverton sobre Montiel porque el defensor Millonario partió en posición fuera de juego
23:05
Más cambios en el local: adentro Borja y Lencina, afuera Salas y Fernández
23:04
River domina el mediocampo, pero sus delanteros no se imponen en los duelos y la zaga de Palmeiras saca todo lo que merodea el área
22:53
Con el resultado a favor, Palmeiras se defiende cerca de su arco y River crece e impone condiciones
22:46
Driussi, lesionado: el delantero se retira por una molestia y en su lugar entra Colidio
22:43
El ingreso de Quintero da resultados inmediatos: River junta pases, tiene la pelota en campo rival y puede lastimar a espaldas de la defensa
-
Gallardo mueve la estantería de arranque: adentro Juanfer Quintero y M. Quarta, en reemplazo de Pérez y Díaz
-
Comienza el 2T
22:18
Final del 1T
22:11
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Presión en la salida, pase del Flaco López y definición de Víctor Roque para el 2 a 0
22:08
Malas noticias para River: ya tiene dos de sus tres centrales amonestados, Díaz y Rivero
22:07
El Verdao aflojó en intensidad y el Millonario empieza a encontrar algunos huecos para progresar
22:00
Velocidad, movimientos, triangulaciones: la diferencia que Palmeiras le saca a River es abismal
21:50
¡El palo salvó a River! VIDEO: el cabezazo de Evangelista se estrelló contra el caño y respira el Millonario
21:43
River está golpeado emocionalmente y Palmeiras se acerca con peligro al arco de Armani
21:36
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y pone el 1 a 0 tempranero
21:30
Comienza el partido
20:28
"Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño
20:25
VIDEO: así reciben a River los hinchas, a pura bengala y fuegos artificiales en las afueras del Monumental
17:17
Por qué Gallardo para un XI más conservador pero sin dejar de pensar en el ataque
17:16
Equipos confirmados en River y Palmeiras
