River 1 - Palmeiras 2: el Millonario cambió la cara y busca enmendar sus errores

River vs. Palmeiras

River vs. Palmeiras

@Libertadores
River vs. Palmeiras

River vs. Palmeiras

@Libertadores

Tras un flojo primer tiempo, River va en busca de revertir el resultado ante un Palmeiras muy superior. Víctor Roque y Gustavo Gómez hicieron los goles.

17 de septiembre de 2025 - 20:20

EN VIVO

River y Palmeiras ponen primera en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores. A partir de las 21.30, el Millonario y el Verdao se enfrentan en un Monumental que sabe que recibe a uno de los mejores equipos del continente.

River va a buscar el empate con lo último que tiene en un final para el infarto

¡GOL DE RIVER! VIDEO: El remate de Martínez Quarta se desvió y el defensor pone las cosas 2 a 1

[VAR] El árbitro no convalida la infracción de Weverton sobre Montiel porque el defensor Millonario partió en posición fuera de juego

Más cambios en el local: adentro Borja y Lencina, afuera Salas y Fernández

River domina el mediocampo, pero sus delanteros no se imponen en los duelos y la zaga de Palmeiras saca todo lo que merodea el área

Con el resultado a favor, Palmeiras se defiende cerca de su arco y River crece e impone condiciones

Driussi, lesionado: el delantero se retira por una molestia y en su lugar entra Colidio

El ingreso de Quintero da resultados inmediatos: River junta pases, tiene la pelota en campo rival y puede lastimar a espaldas de la defensa

Gallardo mueve la estantería de arranque: adentro Juanfer Quintero y M. Quarta, en reemplazo de Pérez y Díaz

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Presión en la salida, pase del Flaco López y definición de Víctor Roque para el 2 a 0

Malas noticias para River: ya tiene dos de sus tres centrales amonestados, Díaz y Rivero

El Verdao aflojó en intensidad y el Millonario empieza a encontrar algunos huecos para progresar

Velocidad, movimientos, triangulaciones: la diferencia que Palmeiras le saca a River es abismal

¡El palo salvó a River! VIDEO: el cabezazo de Evangelista se estrelló contra el caño y respira el Millonario

River está golpeado emocionalmente y Palmeiras se acerca con peligro al arco de Armani

¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y pone el 1 a 0 tempranero

Comienza el partido

"Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño

Agustín Allione, futbolista surgido de Vélez con un paso por Palmeiras, destacó en diálogo con DSports Radio las fortalezas del Verdao.

"El Flaco López es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino que fue convocado recientemente a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró.

También dijo: "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor".

VIDEO: así reciben a River los hinchas, a pura bengala y fuegos artificiales en las afueras del Monumental

Por qué Gallardo para un XI más conservador pero sin dejar de pensar en el ataque

Una línea de 3 centrales no siempre implica ser más defensivo. Por eso, el caso de esta noche no pronostica a un River cerca de su carco. Acuña y Montiel le dan la posibilidad al entrenador de plantar una línea de 5, pero con dos marcadores de punta que también tienen vocación ofensiva y pueden pesar en ataque.

Así y todo, está claro que con este XI Gallardo toma precauciones frente a las amenazas del rival.

Equipos confirmados en River y Palmeiras

River: Armani; Montiel, Díaz, Portillo, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández; Salas, Driussi

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Silva, Gómez, Murilo; Moreno, Evangelista, Pereira; Anderson, López, Víctor Roque

