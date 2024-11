Racing en semana decisiva: Juega Cruzeiro y declaraciones de Fernando Marín

Live Blog Post

Fernando Marín sobre Víctor Blanco y Diego Milito

La faceta política, como ya fue dicho, está más que viva en Racing por las elecciones del mes de diciembre. En este contexto, Fernando Marín, quien Diego Milito aclaró hace algunos días que no irá con él y su partido, brindó declaraciones.

Habló del actual Presidente Blanco y del candidato Diego Milito

Sobre Blanco, dijo: "Creo que va Blanco va a pasar a la historia de Racing, siga o no, como un presidente exitoso y honesto. Esto es lo que yo pienso de Blanco"

En cuanto al ex goleador del Inter, declaró: "Y lo que pienso de Diego Milito, más allá del ídolo, que estuvo conmigo desde un primer momento... Cuando yo estaba en Racing salimos campeones y lo vendí a Europa. Siguió esa amistad en forma continua. Le acerqué nombres a esta campaña. Pero no soy el hombre detrás de Milito, vale que lo aclare. El día que Milito anunció en un comunicado que iba a competir por la presidencia de Racing, le mandé una carta muy breve pero le dije hasta acá llegue y le deseaba lo mejor. No tengo nada que ver con Racing y lo único que quiero es que le vaya bien al que gane. Si gana Milito es el que me gusta, porque no me gusta la perpetuidad"

Marín dejó en claro en LN+ que no jugará con Milito en las elecciones de diciembre.